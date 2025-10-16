október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

59 perce

Sokkoló adatok: elképesztő, mennyi autóst büntettek meg Somogyban a rendőrök

Címkék#mobiltelefon#alkoholszonda#rendőr

Országos Roadpol ellenőrzés volt október 6-tól 12-ig.

Harsányi Miklós

– A somogyi rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrizték, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – közölte szerdán a Sonline.hu-val a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Somogyban 196 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
Somogyban 196 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
Fotó: MW

Egy hét alatt csaknem 200 helyszínen végeztek ellenőrzéseket. Somogyban 196 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt és 77 járművezetőt állítottak meg, aki menet közben kézben tartva használta a mobiltelefonját, további 28-at egyéb figyelemelvonó magatartás miatt.

Az ellenőrzéseket fedélzeti kamerák, videokamerák, alkoholszondák, sebességmérő berendezések, drónok, továbbá jelzés nélküli (civil) és jelzetes rendőrautók segítették.  A következő akció  a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott ellenőrzését célozza, s november második felében veszi kezdetét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu