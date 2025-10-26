Amikor éppen nem törtek az autók, valaki kutyát kínzott Kaposváron

A hét elején ítélet született annak a sofőrnek az ügyében, aki 2024 szilveszterén végzetes kimenetelű balesetet okozott Somogyzsitfán. A nő 2024 szilveszterének éjszakáján egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, melynek során utasként a barátját szállította úgy, hogy a biztonsági övet egyikük sem használta, illetve a vádlott kisebb mértékben a megengedett sebességhatárt is túllépte. A vádlott a legalább 50 km/óra sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott. A baleset során a vádlott utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, de a nőnek is súlyos sérülései keletkeztek. Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő, és megbánást tanúsító nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A somogyzsitfai végzetes baleset helyszíne.

„Innen nem mész ki élve!" Hátba szúrta a saját unokaöccsét – elítélték a ladi késelőt

A Kaposvári Törvényszéken ítéletet hoztak, és a börtönőrök azonnal megbilincselték a vádlottat. Hiába az elfogult tanúk, elítélték a ladi késelőt, mert hátba szúrta az unokaöccsét. Még 2023 októberében történt a késelés, amikor a férfi békülési szándékkal megkezdett ivászat végén életveszélyes sérülést okozott az unokaöccsének, mert amikor hazafelé indult, akkor hátba szúrta. A tettes életveszélyes sérülést okozott, ám kitartott amellett, hogy nem történt késelés, bár összevesztek, mert a rokona kutyának nevezte, és édesanyját is szidta. A ladi férfit 6 év börtönre ítélték, és 8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet kihirdetése után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az ítélet nem jogerős.

Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost. Úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Életveszélyes állapotban szállítottak kórházban.