október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók, videók!

1 órája

Amikor éppen nem törtek az autók, valaki kutyát kínzott Kaposváron

Címkék#autó#ítélet#kutya

A hétvégén két rossz körülmények között tartott kutyát is megmentett egy civil állatmentő, de balesetekből és különös hírekből sem volt hiány a héten. Összegyűjtöttük a hét legérdekesebb híreit Somogyból.

Amikor éppen nem törtek az autók, valaki kutyát kínzott Kaposváron

A hét elején ítélet született annak a sofőrnek az ügyében, aki 2024 szilveszterén végzetes kimenetelű balesetet okozott Somogyzsitfán. A nő 2024 szilveszterének éjszakáján egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, melynek során utasként a barátját szállította úgy, hogy a biztonsági övet egyikük sem használta, illetve a vádlott kisebb mértékben a megengedett sebességhatárt is túllépte. A vádlott a legalább 50 km/óra sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott. A baleset során a vádlott utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, de a nőnek is súlyos sérülései keletkeztek. Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő, és megbánást tanúsító nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. 

somogy, baleset
A somogyzsitfai végzetes baleset helyszíne. 

„Innen nem mész ki élve!" Hátba szúrta a saját unokaöccsét – elítélték a ladi késelőt

A Kaposvári Törvényszéken ítéletet hoztak, és a börtönőrök azonnal megbilincselték a vádlottat. Hiába az elfogult tanúk, elítélték a ladi késelőt, mert hátba szúrta az unokaöccsét. Még 2023 októberében történt a késelés, amikor a férfi békülési szándékkal megkezdett ivászat végén életveszélyes sérülést okozott az unokaöccsének, mert amikor hazafelé indult, akkor hátba szúrta. A tettes életveszélyes sérülést okozott, ám kitartott amellett, hogy nem történt késelés, bár összevesztek, mert a rokona kutyának nevezte, és édesanyját is szidta. A ladi férfit 6 év börtönre ítélték, és 8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet kihirdetése után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az ítélet nem jogerős.

Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost. Úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Életveszélyes állapotban szállítottak kórházban. 

Se kar, se kard: letört Justitia keze a kaposvári bíróság épületén – le kellett zárni az utcát

egy rövid időre megbénult a forgalom a kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcában. Tűzoltók és rendőrök is a bíróság épületéhez vonultak omlásveszély miatt. Nagy volt a tanácstalanság hétfő délelőtt a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol omlásveszély miatt lezárták az utca egy szakaszát a rendőrök. Megtudtuk, a kaposvári bíróság épületén lévő egyik szoborról tört le egy darab, emiatt riasztották a tűzoltókat. 

Felrobbant egy gázpalack Siójuton, mentőhelikopter is érkezett

Egy családi ház tizenöt négyzetméteres melléképületében keletkezett tűz Siójuton, a Petőfi Sándor utcában szombat délelőtt. A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben felrobbant egy gázpalack, egy másikat hőhatás ért. A tűz nem érte el a főépületet. Jelenleg az utómunkálatokat végzik a helyszínen, ahová a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.

Balesetekkel volt tele a hétvége

Szombaton Kaposváron négy autó is összeütközött a 48-as Ifjúság útján. Mesztegnyőnél pedig kamion gázolt vadat.

Somogyi állatkínzó ellen is fellépett a héten egy civil állatmentő

Szombat délelőtt Kaposvár egyik utcájában Marák Szabolcs, civil állatmentő, ismét kutyákat mentett meg a szenvedéstől. Egy olyan házhoz érkezett, ahol a rottweilereket embertelen állapotok között tartották. 

Szabolcs elmondta, hogy korábban a francia bulldog miatt írtak neki a tulajdonosok. A korábbi üzenetváltás során még nem tudta felmérni a kutyák állapotát, a kapott fotókon csak az állatok feje látszott, így nem derült ki, hogy mennyire soványak. Később újra értesítették: ha nem ad nekik enni, a kutyákat az utcára fogják kirakni. Ekkor kiment a helyszínre, és már az első pillanatokban sokkolta, amit látott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu