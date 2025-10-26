1 órája
Amikor éppen nem törtek az autók, valaki kutyát kínzott Kaposváron
A hétvégén két rossz körülmények között tartott kutyát is megmentett egy civil állatmentő, de balesetekből és különös hírekből sem volt hiány a héten. Összegyűjtöttük a hét legérdekesebb híreit Somogyból.
A hét elején ítélet született annak a sofőrnek az ügyében, aki 2024 szilveszterén végzetes kimenetelű balesetet okozott Somogyzsitfán. A nő 2024 szilveszterének éjszakáján egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, melynek során utasként a barátját szállította úgy, hogy a biztonsági övet egyikük sem használta, illetve a vádlott kisebb mértékben a megengedett sebességhatárt is túllépte. A vádlott a legalább 50 km/óra sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott. A baleset során a vádlott utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, de a nőnek is súlyos sérülései keletkeztek. Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő, és megbánást tanúsító nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.
„Innen nem mész ki élve!" Hátba szúrta a saját unokaöccsét – elítélték a ladi késelőt
A Kaposvári Törvényszéken ítéletet hoztak, és a börtönőrök azonnal megbilincselték a vádlottat. Hiába az elfogult tanúk, elítélték a ladi késelőt, mert hátba szúrta az unokaöccsét. Még 2023 októberében történt a késelés, amikor a férfi békülési szándékkal megkezdett ivászat végén életveszélyes sérülést okozott az unokaöccsének, mert amikor hazafelé indult, akkor hátba szúrta. A tettes életveszélyes sérülést okozott, ám kitartott amellett, hogy nem történt késelés, bár összevesztek, mert a rokona kutyának nevezte, és édesanyját is szidta. A ladi férfit 6 év börtönre ítélték, és 8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet kihirdetése után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az ítélet nem jogerős.
Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion
Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost. Úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Életveszélyes állapotban szállítottak kórházban.
Se kar, se kard: letört Justitia keze a kaposvári bíróság épületén – le kellett zárni az utcát
egy rövid időre megbénult a forgalom a kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcában. Tűzoltók és rendőrök is a bíróság épületéhez vonultak omlásveszély miatt. Nagy volt a tanácstalanság hétfő délelőtt a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol omlásveszély miatt lezárták az utca egy szakaszát a rendőrök. Megtudtuk, a kaposvári bíróság épületén lévő egyik szoborról tört le egy darab, emiatt riasztották a tűzoltókat.
Felrobbant egy gázpalack Siójuton, mentőhelikopter is érkezett
Egy családi ház tizenöt négyzetméteres melléképületében keletkezett tűz Siójuton, a Petőfi Sándor utcában szombat délelőtt. A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben felrobbant egy gázpalack, egy másikat hőhatás ért. A tűz nem érte el a főépületet. Jelenleg az utómunkálatokat végzik a helyszínen, ahová a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.
Balesetekkel volt tele a hétvége
Szombaton Kaposváron négy autó is összeütközött a 48-as Ifjúság útján. Mesztegnyőnél pedig kamion gázolt vadat.
Somogyi állatkínzó ellen is fellépett a héten egy civil állatmentő
Szombat délelőtt Kaposvár egyik utcájában Marák Szabolcs, civil állatmentő, ismét kutyákat mentett meg a szenvedéstől. Egy olyan házhoz érkezett, ahol a rottweilereket embertelen állapotok között tartották.
Szabolcs elmondta, hogy korábban a francia bulldog miatt írtak neki a tulajdonosok. A korábbi üzenetváltás során még nem tudta felmérni a kutyák állapotát, a kapott fotókon csak az állatok feje látszott, így nem derült ki, hogy mennyire soványak. Később újra értesítették: ha nem ad nekik enni, a kutyákat az utcára fogják kirakni. Ekkor kiment a helyszínre, és már az első pillanatokban sokkolta, amit látott.
Brutális körülmények közül, rendőri segítséggel mentették ki a csontsovány kaposvári rottweiler kutyákat - FOTÓ, VIDEÓ