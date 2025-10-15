október 15., szerda

Csendes, derűs őszi napok – ilyen időjárás várható a következő napokban

Somogy megye időjárása továbbra is nyugodt és csapadékmentes marad a következő napokban. Csütörtök hajnalban szélcsendes, csapadékmentes idő vár ránk: csillagfényes és mérsékelten felhős égbolt, helyenként kissé párás levegő jellemzi az éjszakát.

Somogy megye időjárása: szerdáról csütörtökre virradó éjjelen a hőmérséklet hajnalban alacsonyra süllyed, de ahol tartósabb felhőzet lesz, ott visszafogottabb lesz a lehűlés.

Somogy megye időjárása: csütörtök csillagfényes éjszakát ígér

Csütörtök napközben időjárásunk továbbra is kiegyensúlyozott marad. A délelőtti órákban előfordulhat párásság és vékony rétegfelhőzet, de egyre többfelé kisüt a nap. A hőmérséklet délutánra eléri az évszakos átlagot, a szél pedig gyenge vagy teljesen szélcsendes marad. A naposabb területeken kifejezetten kellemes őszi időre számíthatunk.

Csütörtök éjszaka sem várható változás az időjárás-előrejelzés szerint: változóan csillagfényes, párásodó és mérsékelten felhős területek váltakoznak. A derült tájakon erősebb lehűlés lesz, míg a felhősebb részeken enyhébb marad a levegő. Csapadék nem várható.

Péntek – frontmentes, derűs, kellemes őszi idő

A pénteki napi időjárás Somogyban továbbra is frontmentes és napos lesz. A HungaroMet előrejelzés alapján a reggeli órákban előfordulhat párásság vagy vékony, szakadozó rétegfelhőzet, de napközben többségében derült, napos időjárás várható. A szél továbbra is gyenge marad, csapadék nem érkezik.

A hajnal hűvös lesz, a nappali hőmérséklet azonban kellemes, igazi őszi értékekkel alakul. A Somogy megyei időjárás tehát továbbra is ideális marad szabadtéri tevékenységekhez.

Szombaton marad a kellemes őszi időjárás Somogyban

Szombaton régiónk időjárása továbbra is nyugodt, csendes és csapadékmentes marad. Az éjszaka folyamán a csillagfényes és mérsékelten felhős égbolt mellett helyenként kissé párás levegő jellemzi a megyét. A hőmérséklet hajnalban ismét alacsonyra süllyed, de ahol tartósabb felhőzet alakul ki, ott visszafogottabb lesz a lehűlés. Napközben derűs, kellemes őszi idő várható, a szél gyenge marad, csapadék nem valószínű.

Időjárásunk a hét végéig derűs, csendes és frontmentes marad. A Magyarország időjárására jellemző stabil anticiklonális hatás Somogyban is érvényesül, így a napi időjárás kedvezően alakul: hideg hajnalok, kellemes nappalok, kevés szél és nulla csapadék jellemzik a megyét.

A jellemző hőmérséklet:
csütörtök reggel 8,

csütörtök délután 16,

péntek reggel 7,

péntek délután 16,

szombati napon 5-14 fok körül alakul.

 

