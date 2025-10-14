Kezdeményezés
3 órája
Somogyban is elindult a háborúellenes aláírásgyűjtés
Forrás: Illusztráció/MW
Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtő akciót a Fidesz. Az aláírásgyűjtő ívek minden városban és faluban elérhetőek lesznek. Siófokon már most le lehet adni a voksokat, később pedig folyamatosan, egyre több Somogy vármegyei településen lehetőség nyílik csatlakozni a kezdeményezéshez. A kampány idején a városokban felállított standokon, valamint személyes megkeresések során is szignózni lehet majd az íveket. Az aláírásgyűjtés lényege, hogy Magyarország nem küld katonákat, fegyvert és pénzt a háborúba, hanem a béke pártján áll.
