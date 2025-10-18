Somogyból a Spotify-toplistákra – Tarol Novak808 és Azahriah közös dala

október 18., szombat

Címkék#rap#toplista#Novak808#Azahriah

Három évvel ezelőtt még egy kis bolhási szobastúdióból indult, ma pedig Azahriah oldalán tűnik fel. Novák Adrián, azaz Novak808 hivatalosan is berobbant a hazai zenei elitbe. A somogyi rapper, akinek dalai korábban milliós nézettséget hoztak a YouTube-on, most egy országos premierrel hódítja meg a hallgatókat.

Fotó: Lang Róbert

Az új közös szám lüktető, reggaes alapjaival, őszinte szövegével és nyers hangzásával igazi közönségkedvencnek ígérkezik. A kommentelők szerint Novak808 energiája felér egy egész stúdióval, és végre Somogy is felkerült a magyar rap térképére.

 

