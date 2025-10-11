A dél-somogyi alkotó műhelye vásárlói szerint olyan, mint Disneyland

A kézművesség soha nem látott pályán ível felfelé, ami önmagában egy szuper dolog, hiszen azt jelenti, rengeteg tehetség él az országban. De nem csak hogy az országban, itt Somogy vármegyében is, és ami ezer szerencse, hogy mindig találunk valami különlegeset a dél-somogyi kincsek között. Most egy igazán varázslatos műhelyben jártunk, amely a somogyi alkotó, Pávics Erika vásárolói szerint, olyan mintha Disneylandbe csöppennénk.

A somogyi alkotó csodákat készít barcsi műhelyében

Fotó: Otártics Anikó

A somogyi alkotó műhelye egy mini Disneyland

”Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során” – ez Pávics Erika, barcsi alkotó egyik legfontosabb gondolata, amit megfogalmazott beszélgetésünk során, s talán e szerint a gondolat szerint is éli leginkább életét.

Pávics Erika már kisgyerek korában is rendkívüli kézügyességgel rendelkezett, és mindig is tudta, hogy valamilyen kreatív szakmát szeretne tanulni. Szerencséjére szülei is hagyták kibontakozni, nem szabtak gátat Erika elképzeléseinek. Hagyták rajzolni, festeni, alkotni. Érettségi előtt állt, amikor végig kellett gondolni, hogy mivel szeretne majd foglalkozni a jövőben és ekkor szinte a semmiből jött az ötlet. – Ajándékba kaptam egy kerámia ceruza tolltartót, és arra gondoltam, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Így esett végül a választás a keramikus szakmára, jelentkeztem is Kaposvárra a Zichybe és Szigetvárra jártam gyakorlatra – mesélte Pávics Erika.

A somogyi alkotó szereti a kihívásokat, sokszor múlja felül megrendelői elvárásait

Fotó: Otártics Anikó

Erikának – saját elmondása szerint – szerencséje volt, hiszen nagyon jó gyakorlati oktatókat kapott. – Nagyon sok mindent megtanultam a mesteremtől, és ami igazán jó volt, hogy hagyott kibontakozni és hogy azzal foglalkozzak, ami engem igazán érdekel. Nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember megtanuljon jól korongozni. Mert különbség van a között, hogy a korongozás során azt csináljuk, amit akarunk vagy azt, ami sikerül. Az, hogy ott sok mindennel kísérletezhettem, nagyon sokat segített – tette hozzá az alkotó.