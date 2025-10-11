37 perce
A dél-somogyi alkotó műhelye vásárlói szerint olyan, mint Disneyland
A varázslatos dolgokat nem lehet megunni, és ha egy terméket egy meleg szívű ember állítja elő, még nagyobb az értéke. A somogyi alkotó műhelyében csodák születnek.
Fotó: Otártics Anikó
A kézművesség soha nem látott pályán ível felfelé, ami önmagában egy szuper dolog, hiszen azt jelenti, rengeteg tehetség él az országban. De nem csak hogy az országban, itt Somogy vármegyében is, és ami ezer szerencse, hogy mindig találunk valami különlegeset a dél-somogyi kincsek között. Most egy igazán varázslatos műhelyben jártunk, amely a somogyi alkotó, Pávics Erika vásárolói szerint, olyan mintha Disneylandbe csöppennénk.
A somogyi alkotó műhelye egy mini Disneyland
”Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során” – ez Pávics Erika, barcsi alkotó egyik legfontosabb gondolata, amit megfogalmazott beszélgetésünk során, s talán e szerint a gondolat szerint is éli leginkább életét.
- Pávics Erika már kisgyerek korában is rendkívüli kézügyességgel rendelkezett, és mindig is tudta, hogy valamilyen kreatív szakmát szeretne tanulni. Szerencséjére szülei is hagyták kibontakozni, nem szabtak gátat Erika elképzeléseinek. Hagyták rajzolni, festeni, alkotni. Érettségi előtt állt, amikor végig kellett gondolni, hogy mivel szeretne majd foglalkozni a jövőben és ekkor szinte a semmiből jött az ötlet. – Ajándékba kaptam egy kerámia ceruza tolltartót, és arra gondoltam, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Így esett végül a választás a keramikus szakmára, jelentkeztem is Kaposvárra a Zichybe és Szigetvárra jártam gyakorlatra – mesélte Pávics Erika.
Erikának – saját elmondása szerint – szerencséje volt, hiszen nagyon jó gyakorlati oktatókat kapott. – Nagyon sok mindent megtanultam a mesteremtől, és ami igazán jó volt, hogy hagyott kibontakozni és hogy azzal foglalkozzak, ami engem igazán érdekel. Nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember megtanuljon jól korongozni. Mert különbség van a között, hogy a korongozás során azt csináljuk, amit akarunk vagy azt, ami sikerül. Az, hogy ott sok mindennel kísérletezhettem, nagyon sokat segített – tette hozzá az alkotó.
- A szakma megszerzése után Erika különböző munkahelyeken dolgozott, de mellettük mindig agyagozott otthon a műhelyben. Munka után az első dolga volt oda vonulni és estig ki se jött onnan. – Egy idő után már annyi megrendelésem volt, és a munkahelyemen is úgy alakult, hogy kevesebb lett a dolog, úgy döntöttem, nem keresek én másik állást, csinálom azt, amit szeretek és megyek korongozni – mesélte Erika.
Amikor a szakmád az, amit a legjobban szeretsz csinálni
Ez már 7 éve volt, azóta pedig főállású keramikus és ki sem lát a megrendelésekből. – Korábban – amíg volt kis időm és energiám – jártam iskolákba vagy más gyermekprogramokra bemutatni a korongozást. Nemcsak bemutattam azt, a gyerekek lehetőséget is kaptak arra, hogy kipróbálják. Nagyon szerették, és elképedtek, hogy ez mennyire nehéz is, mert hogy azt gondolták, ez egy igazán egyszerű dolog. Bár nehezen indultam neki ezeknek a rendezvényeknek, mindig teljesen feltöltődve jöttem el onnan, hiszen a gyerekek mindig azt mondták, hogy ez az egész dolog varázslatos, s nekem ebből az jött le, hogy tényleg lehet, hogy különleges, amit csinálok – mondta el az alkotó.
– Nagyon sokféle megrendelésem van. Kulcstartó, kaspó, bögre, na és persze a szezonális termékek. Most a tökök, karácsonykor pedig a karácsonyi dekorációk a slágertermékek. Idén már augusztusban azon gondolkoztam, milyen tököket készítek majd, ha eljön az ideje. A megrendelőim nagyon szeretik a virágokat is. Én leginkább a kihívásokat szeretem. Jó érzés, mikor egy megrendelő bejön, meglátja, amit készítettem neki, és azt mondja, hogy felülteljesítettem az elvárásait. Ez igazán jól esik, ettől értékesnek érzem a munkámat – tette hozzá Erika.
Pávics Erika az a típus, aki képes reggeltől estig a műhelyben alkotni. – Ma sem döntenék máshogy, erre a pályára lépnék. Párommal Péterrel 26 éve vagyunk együtt, és mindig támogattuk egymást, együtt nőttünk fel, együtt értünk el oda, ahol most vagyunk – mondta el Pávics Erika, a barcsi ”Disneyland” alkotója.