2 órája
Ne a drága boltokat járd, ha egyedit akarsz az esküvődre – megéri felkeresni ezt a fiatal alkotót
Somogy kincsestára sosem ürül ki. Ezúttal egy olyan somogyi alkotót találtunk, aki a modern technikát ötvözi a régi hagyományokkal.
A somogyi alkotó fiatalsága ellenére hímzéssel varázsolja szebbé otthonunkat
Fotó: Litauszki Adél
Dédanyáink és nagyszüleink korában nem volt ördögtől való dolog a hímzés. Manapság ritkán találkozni olyan fiatallal, aki e szakmát gyakorolná, de még hobbiból is ritkán vág bele az ember lánya. Egy somogyi fiatal hölgy azonban úgy döntött, újjá éleszti a hagyományt, csak modernebb köntöseben valósítja azt meg. A somogyi alkotó, Litauszki Adél modern hímzéssel foglalatoskodik szabadidejében, workshopokra jár és kézműves vásárokban mutatja be, mikre képesek a fiatalok.
Modern hímzéssel ápolja a múlt hagyományait a somogyi alkotó
Litauszki Adél Barcsról származik, de ma már Budapesten él, s hosszú ideig a focival volt teljes az élete. A barcsi női focicsapatban játszott egészen serdülő korától, mára azonban más irányba sodorta az élet. – Gyerekkorom óta gobelin hímzéseket készítettem, de nagyon szerettem volna meg tanulni mást technikát is és a modern hímzés volt, ami a legjobban megfogott. Két éve jött velem szemben egy hirdetés a Facebookon ahol ezt népszerűsítették és megtetszett. Egy Antal Ágnes nevű anyuka hirdetését találtam meg a közösségi médiában, aki Magyarországon eléggé ismert azokban a körökben, aki modern hímzéssel foglalkoznak. Neki vannak videó fent YouTube-on és én „vele” tanultam meg hímezni – mesélte Litauszki Adél.
Adél beszámolója szerint a modern hímzés olyan, mint a rendes népi hímzés, csak modern mintákkal dolgoznak az alkotók. Konkrétan bármilyen mintát, bármilyen ötletet vászonra lehet vetni és többfajta technikával lehet kivitelezni. Vannak, akik a modern hímzésben ötvöznek más technikákat is, például festenek és hímeznek, vagy nemezelnek, de akadnak olyanok is, akik gyöngyöket varnak bele és ezzel egészítik ki a hímzésüket.
– Igazából azt hímzem, ami éppen megtetszik. Van, hogy találok egy mintát és azt hímzem ki, van hogy ötvözőm a talált mintákat. Illetve a közeli család és barátok van, hogy konkrét kérésekkel jönnek már hozzám és azokat készítem el. Egyelőre legtöbbször kész mintákkal dolgozok, amiket kicsit magamra formázok. De például esküvőre is kértek már tőlem mintát, oda viszont mindig saját ötlet alapján készítjük az mintát az egyik grafikus barátnőmmel, mivel a hímzés az erősségem, viszont a rajzolás már nem annyira sajnos – tette hozzá a somogyi alkotó.
Kikapcsol, megnyugtat kizökkent a mókuskerékből a hímzés
Adél számára a hímzés egy igazi relaxációs feladat, amit mindig a legtöbbször arra használ, hogy kicsit kiszakadjon a hétköznapi rohanásból. – Egy pörgős személyiség vagyok és ez az aprólékos munka megnyugtat engem és nagyon könnyen ki is tudok kapcsolni, mert nagyon kell figyelni hova szúrod a tűt. Néha sikerül a saját ujjamba szűrni véletlenül, akkor legalább kicsit feleszmélek. Nehéznek nehéz feladat mert el kell találni a színeket mi harmonizál mivel, illetve nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba halad mondjuk az öltéseknek a vonala. A technikák nehézsége is változik, itt próbálom magam mindig fejleszteni és új akár nehezebb öltéseket is megtanulni, hogy legyen mindig kihívás benne – mondta el Adél.
- Adél már több kézműves vásárban is járt, és tervei között szerepel még többe eljutni.
- – Tavaly voltam először Szulokban adventi vásáron árulni, most pedig a somogytarnócai vásáron is részt vettem. Idén ősszel több időt szeretnék szánni a munkára és vele együtt a piacozásra is, ha lehetőségem lesz rá a barcsi és a kastélyosdombói piacra is kimennék. Engem ez az egész kikapcsol, szeretek alkotni és büszke vagyok, hogy ezeket a termékeket én magam, a két kezemmel alkottam meg. Az pedig hogyha valakinek készítek valamit, vagy valaki vásárol tőlem, az nagy boldogságot okoz számomra, hiszen látja a termékemben az értéket. Jó látni, hogy örömet okoztam valakinek azzal, hogy a termékemmel a saját otthonát tudja dekorálni, vagy éppen az esküvője napján hasznát gyűrűtartó egy életen át tartó tárgyi emlék lesz számára – mondta a somogyi alkotó.