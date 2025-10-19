Ne a drága boltokat járd, ha egyedit akarsz az esküvődre – megéri felkeresni ezt a fiatal alkotót

Dédanyáink és nagyszüleink korában nem volt ördögtől való dolog a hímzés. Manapság ritkán találkozni olyan fiatallal, aki e szakmát gyakorolná, de még hobbiból is ritkán vág bele az ember lánya. Egy somogyi fiatal hölgy azonban úgy döntött, újjá éleszti a hagyományt, csak modernebb köntöseben valósítja azt meg. A somogyi alkotó, Litauszki Adél modern hímzéssel foglalatoskodik szabadidejében, workshopokra jár és kézműves vásárokban mutatja be, mikre képesek a fiatalok.

A somogyi alkotó a modern technikát ötvözi a régi hagyományokkal

Fotó: Litauszki Adél

Modern hímzéssel ápolja a múlt hagyományait a somogyi alkotó

Litauszki Adél Barcsról származik, de ma már Budapesten él, s hosszú ideig a focival volt teljes az élete. A barcsi női focicsapatban játszott egészen serdülő korától, mára azonban más irányba sodorta az élet. – Gyerekkorom óta gobelin hímzéseket készítettem, de nagyon szerettem volna meg tanulni mást technikát is és a modern hímzés volt, ami a legjobban megfogott. Két éve jött velem szemben egy hirdetés a Facebookon ahol ezt népszerűsítették és megtetszett. Egy Antal Ágnes nevű anyuka hirdetését találtam meg a közösségi médiában, aki Magyarországon eléggé ismert azokban a körökben, aki modern hímzéssel foglalkoznak. Neki vannak videó fent YouTube-on és én „vele” tanultam meg hímezni – mesélte Litauszki Adél.

Adél beszámolója szerint a modern hímzés olyan, mint a rendes népi hímzés, csak modern mintákkal dolgoznak az alkotók. Konkrétan bármilyen mintát, bármilyen ötletet vászonra lehet vetni és többfajta technikával lehet kivitelezni. Vannak, akik a modern hímzésben ötvöznek más technikákat is, például festenek és hímeznek, vagy nemezelnek, de akadnak olyanok is, akik gyöngyöket varnak bele és ezzel egészítik ki a hímzésüket.

– Igazából azt hímzem, ami éppen megtetszik. Van, hogy találok egy mintát és azt hímzem ki, van hogy ötvözőm a talált mintákat. Illetve a közeli család és barátok van, hogy konkrét kérésekkel jönnek már hozzám és azokat készítem el. Egyelőre legtöbbször kész mintákkal dolgozok, amiket kicsit magamra formázok. De például esküvőre is kértek már tőlem mintát, oda viszont mindig saját ötlet alapján készítjük az mintát az egyik grafikus barátnőmmel, mivel a hímzés az erősségem, viszont a rajzolás már nem annyira sajnos – tette hozzá a somogyi alkotó.