október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő tárgyak Dél-Somogyból

1 órája

A somogyi alkotó talizmánjai akár még életet is menthetnek

Címkék#nagyatádi#meditációs#Szakrális világ#kor#kártya#lélek#mandala

A szakrális világ sokszor hoz megnyugvást a léleknek. A somogyi alkotó nemcsak eszközeivel, de elemzéseivel is életet menthet olykor.

Dombi Regina
A somogyi alkotó talizmánjai akár még életet is menthetnek

A somogyi alkotó talizmánjai sok esetben mentettek már életet

Fotó: Harmath Richárd

Dél-Somogy kincsei között mindig akad új a nap alatt. A kézművesek lassan már úgy nőnek ki a földből vármegyénk déli csücskén mint a gomba, mégis minden egyes alkotó egyedi és megismételhetetlen. Ezúttal egy olyan szakrális körökben mozgó somogyi alkotóval találkoztunk, akinek talizmánjai sok esetben – tulajdonosaik bevallása szerint – akár életet is menthetnek. 

somogyi alkotó
A somogyi alkotós sorsvetője választ adhat kérdéseinkre
Fotó: Harmath Richárd

A somogyi alkotó életet ment eszközeivel

Harmath Richárd nagyatádi lakos élete pár évvel ezelőtt komoly fordulatot vett. Vállalkozóként dolgozott, ma már azonban szinte egész élete a szakrális körökben forog. – Gyerekkorom óta közel állt hozzám ez a világ, hiszen mindig is hittem ezekben a dolgokban. Édesanyám már korábban is vetett nekem kártyát, s amikor pár évvel ezelőtt változás jött az életembe, akkor is e felé a világ felé fordultam. Magamnak már többször ingáztam, és amit mutatott, az később beigazolódott – mesélte Harmath Richárd.

Richárd, miután magának ingázott többször keresett fel jósokat, akik szinte kivétel nélkül azt hozták neki ki kártyából is, amit ő maga is kivetített magának. Ez után kezdte el magát komolyabban belevetni a szakrális világba, készített már sorsvető táblát is, ami a régi ősi módszert idézi, amikor még homokba vetették a követeket, ami megmutatta a jövőt.

A somogyi alkotó visszanyúlt a gyökerekhez, a magyar nyelvvel és a rovásírással is megismerkedett
Fotó: Harmath Richárd

– Elkezdtem foglalkozni a magyar nyelv kutatásával is, pontosabban a magyar nyelv gyökereihez tértem vissza és megismerkedtem a rovásírással is, amit több alkotásomra is ráhelyeztem. A talizmánokra 4 szó van rovással írva: Áldás, Békesség (bék S ég), Türelem (tűr L M) és Biztonság. Ez a négy információs energia és rezgésminta nagyon is hasznos utazás közben. Visszajelzések alapján a balesetveszélyes helyzeteket segít elkerülni. Saját tapasztalatom alapján a műszaki meghibásodások is csökkentek, a vadveszélyes helyzetek és a közúti igazoltatások is jóval kevesebbszer fordulnak elő. Ez nekem feltűnt, mert korábban sokat fuvaroztam, és az eddig megtett körülbelül 1 millió kilométerem alatt észrevettem a hatását. Úgy gondolom, van viszonyítási alapom – idézte fel az alkotó.

Meditációs párna és elemzések segítik a terhelt lelket a szakrális világban

– Meditációs párnákat is készítek, használt farmer anyagokból és mandala mintás pamut vászonból. Ezek zsinórral vannak összekötve, belső huzattal és újrahasznosított EPS gyönggyel vannak töltve. Minden részét magam készítettem, még a töltőanyagot is, mikor még működött a cégünk. Sokan szeretik, jótékony hatásairól sokan mesélnek nekem – mesélte Harmath Richárd

A meditációs párna megnyugvást hoz a terhelt léleknek
Fotó: Harmath Richárd

A szakrális világban nem csak tárgyaival segíti az elakadt lelkeket a dél-somogyi alkotó. – Készítek ingával olyan elemzéseket, hogy milyen dolgok okozzák éppen az elakadásokat, betegségeket vagy nehézségeket az életében. Foglalkozom még vízerek és káros földsugárzások bemérésével is. Nekem ezek a dolgok segítik az életem és a visszajelzések alapján úgy látom azoknak is, akik felkeresnek engem – mondta el a somogyi alkotó. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu