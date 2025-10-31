A somogyi alkotó talizmánjai akár még életet is menthetnek

Dél-Somogy kincsei között mindig akad új a nap alatt. A kézművesek lassan már úgy nőnek ki a földből vármegyénk déli csücskén mint a gomba, mégis minden egyes alkotó egyedi és megismételhetetlen. Ezúttal egy olyan szakrális körökben mozgó somogyi alkotóval találkoztunk, akinek talizmánjai sok esetben – tulajdonosaik bevallása szerint – akár életet is menthetnek.

A somogyi alkotós sorsvetője választ adhat kérdéseinkre

Fotó: Harmath Richárd

A somogyi alkotó életet ment eszközeivel

Harmath Richárd nagyatádi lakos élete pár évvel ezelőtt komoly fordulatot vett. Vállalkozóként dolgozott, ma már azonban szinte egész élete a szakrális körökben forog. – Gyerekkorom óta közel állt hozzám ez a világ, hiszen mindig is hittem ezekben a dolgokban. Édesanyám már korábban is vetett nekem kártyát, s amikor pár évvel ezelőtt változás jött az életembe, akkor is e felé a világ felé fordultam. Magamnak már többször ingáztam, és amit mutatott, az később beigazolódott – mesélte Harmath Richárd.

Richárd, miután magának ingázott többször keresett fel jósokat, akik szinte kivétel nélkül azt hozták neki ki kártyából is, amit ő maga is kivetített magának. Ez után kezdte el magát komolyabban belevetni a szakrális világba, készített már sorsvető táblát is, ami a régi ősi módszert idézi, amikor még homokba vetették a követeket, ami megmutatta a jövőt.

A somogyi alkotó visszanyúlt a gyökerekhez, a magyar nyelvvel és a rovásírással is megismerkedett

Fotó: Harmath Richárd

– Elkezdtem foglalkozni a magyar nyelv kutatásával is, pontosabban a magyar nyelv gyökereihez tértem vissza és megismerkedtem a rovásírással is, amit több alkotásomra is ráhelyeztem. A talizmánokra 4 szó van rovással írva: Áldás, Békesség (bék S ég), Türelem (tűr L M) és Biztonság. Ez a négy információs energia és rezgésminta nagyon is hasznos utazás közben. Visszajelzések alapján a balesetveszélyes helyzeteket segít elkerülni. Saját tapasztalatom alapján a műszaki meghibásodások is csökkentek, a vadveszélyes helyzetek és a közúti igazoltatások is jóval kevesebbszer fordulnak elő. Ez nekem feltűnt, mert korábban sokat fuvaroztam, és az eddig megtett körülbelül 1 millió kilométerem alatt észrevettem a hatását. Úgy gondolom, van viszonyítási alapom – idézte fel az alkotó.