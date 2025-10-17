„Megúszod a büntetést, ha nem beszélünk róla..." Egy tiltott akttal kezdődött minden, még középiskolás volt

Bakházán járunk, ahol újabb somogyi kincsre találtunk. Szabó László – mint minden rendes művész ember – már egészen kis gyerek kora óta szoros kapcsolódásban áll az alkotással. Az igazi áttörést munkásságában azonban egy akt elkészítése hozta számára, amit abban az időben inkább rebellis próbálkozásnak számított. Ma már utazó galériák és kiállítások mutatják be munkáját a művészet kedvelőnek, jelenleg éppen portért készít születésnapi ajándékként.

A somogyi festőművész akt festményei nagy sikereket értek el

Fotó: Szabó László

A somogyi festőművész a színes ceruzákkal szeretett bele az alkotásba

Szabó László, bakházai festőművész a színes ceruzákon keresztül szeretett bele a festészetbe. – Gyerekkoromban még nem volt mindenkinek színes ceruzája, ritkaságnak számított, így hát nekem sem volt. A padtársamnak viszont igen, és amikor rajzoltunk, a tanórán láttam, hogy mennyire széppé tesz egy-egy rajzot, ha színes. Addig nyafogtam a szüleimnek, míg én is kaptam egy készletet, és mondhatjuk azt, innentől nem volt megállás – mesélte Szabó László.

Gyermekkorában még a Pajtás Újságot olvasta mindenki, onnan tájékozódtak a gyerekek, onnan értesültek a világ dolgairól. – A háromfai iskolában abban az időben kapcsolatban állt egy pirogránit céggel, folyamatosan adományoztak az iskolának különböző dolgokat. Ezek javarészt kerámiák voltak, nyers kiégetlen tányérok. Én festettem az egyik ilyen tányérra, és az annyira tetszett a tanároknak és a Pajtás Újság szerkesztőinek, hogy bemutatták a lapban. Erre elképesztően büszke voltam – mesélte emlékeit felidézve a művész.

Édesapja vadász volt, így sokszor a természet vad állatai inspirálták a művészt

Fotó: Szabó László

Később Pécsre járt szakmunkásképzőbe, ahol akkoriban három szakma – a gipszmintakészítő, a keramikus és a festők – még egy osztályba tartozott, így mondhatni mindent, ami művészi pályáját segíteni tudta, magába tudott ott szívni. – Abban az időben nem igazán volt szabad akt képeket nézegetni, nem ám, hogy még le is másolni őket. Egy kollégámtól kaptam egy akt képet, amit azon nyomban le akartam másolni. Meg is tettem ezt, de bizony rajta kapott a nevelő, hogy mit festegetek. El kellett volna vennie, de annyira megtetszett neki, hogy megtartotta magának, azt mondta, hogy nem beszélünk róla senkinek, így megúszom a büntetést – mondta Szabó László.

Tájkép, porté és a természet – hangulattól függ, mint fest a művész

Édesapja vadász volt, így nem csoda, hogy a természet vad világa közel áll hozzá. – Sokszor kerültem közel a természet vad állataihoz is, így sokszor volt lehetőségem szarvast, vaddisznókat, vagy bármilyen más erdei állatot megfesteni. Sok német vendég járt hozzánk abban az időben, és nekik is nagyon tetszettek a képeim. Az egyik aktomért például 50 márkát fizetett az egyik német vadász, ami abban az időben nagy dolog volt – idézte fel emlékeit Szabó László.