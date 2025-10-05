Ezt történt a héten: takarófantom borzolta, a Murci nyugtatta a kedélyeket

Gyászoltak a rendőrök

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok, aki 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára. Piros Attilát sokan szigorú átszervezőként tartották számon a vármegyében, vezetése alatt jelentősen javultak a mutatók.

A Murci Gasztofesztivál nem érdemtelenül került be a legfelkapottabb somogyi hírek közé

A hét egyik legjobban várt eseménye a balatonlellei Kishegyen megrendezésre kerülő Murci Gasztrofesztivál volt. Szombat délután szinte lépni sem lehetett a balatonlellei Kishegyen, csak úgy hömpölygött a tömeg. Még 16 óra után is folyamatosan érkeztek a családok, kirándulók és baráti társaságok, hogy megkóstolják a friss murcit, az éttermek egyedi kínálatait és természetesen a szép dél-balatoni borokat. Kilenc helyszínen 14 pincészet, 14 étterem, egy pálinkamanufaktúra és két cukrászda települt ki a pazar panorámájú Kishegyre.