Ezt történt a héten: takarófantom borzolta, a Murci nyugtatta a kedélyeket
A Balatonnál Takarófantom járt, Kaposváron Vakondember élt, számoltunk be róla az elmúlt napokban, mint ahogyan arról is, hogy a félvármegye a balatonlellei Kishegyen bulizott. Összegyűjtöttük a legfelkapottabb somogyi híreket a lassan mögöttünk hagyott hétről.
Több balatonszárszói lakosnál is járt már a takarófantom – derült ki a egy közösségi média csoportból. Van aki a találkozás óta már zárja a kaput és kamera rendszert is telepített. Egy nem mindennapi eset történt a Balaton parti település utcáin. Az éjszaka közepén egy ház lakóit, álmukból verte fel 1:15 perckor egy hölgy, aki Balatonszárszó utcáit járta. A hölgy a médiában a takarófantom nevet kapta, mert egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a felébresztett lakók felé. Nem csoda, hogy az ijesztő hölgy bekerült a felkapott a somogyi hírek közé.
A takarófantom után megtaláltuk a kaposvári vakondembert. Mr. Vakond embernek tartotta magát, olyan embernek, akit ez a világ többször és nyilvánosan fölpofozott. Száműzetését maga választotta. Nem ment messzi földre, hanem lefelé, a mélybe indult. Cikkünkből kiderül, mi is a Vakondember valódi története.
Félelmetes helyszín, titokzatos festmény
Lassan húsz éve, hogy elhagyták a betegek és a gondozók azt a somogyi kastélyt, amely egykor szociális intézményként működött. A hátborzongató elmegyógyintézet állaga azóta is folyamatosan romlik. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa bejutott az intézménybe, amelyet a legnyomasztóbb helynek írt le, ahol valaha is járt. 1986-ban egy tűzvész miatt az épület egy része leégett, ezért került hullámpala az eredeti tető helyére. A tűz után a betegeket már csak az épület egyik felébe költöztették vissza, így a másik rész immár 39 éve elhagyatott.
Gyászoltak a rendőrök
Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok, aki 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára. Piros Attilát sokan szigorú átszervezőként tartották számon a vármegyében, vezetése alatt jelentősen javultak a mutatók.
A Murci Gasztofesztivál nem érdemtelenül került be a legfelkapottabb somogyi hírek közé
A hét egyik legjobban várt eseménye a balatonlellei Kishegyen megrendezésre kerülő Murci Gasztrofesztivál volt. Szombat délután szinte lépni sem lehetett a balatonlellei Kishegyen, csak úgy hömpölygött a tömeg. Még 16 óra után is folyamatosan érkeztek a családok, kirándulók és baráti társaságok, hogy megkóstolják a friss murcit, az éttermek egyedi kínálatait és természetesen a szép dél-balatoni borokat. Kilenc helyszínen 14 pincészet, 14 étterem, egy pálinkamanufaktúra és két cukrászda települt ki a pazar panorámájú Kishegyre.
Többek ellen adtak ki körözést
- A Fonyódi Járásbíróság rendelt el körözést Szladovics Márkus Márió ellen közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak gyanúja miatt. A 2004-ben Kaposváron született férfi veszélyes lehet, ezért arra kérik a lakosságot, ha látják, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.
- Egy vélhetően külföldi férfi rongálhatta meg a kaposvári Lidl ajtaját. A férfi 2025. augusztus 30-án éjszaka Kaposváron megrongálta az egyik Bereczk Sándor utcai áruház bejáratának nyitószerkezetét, közölte a rendőrség, vagyis az akkor értelemszerűen bezárt Lidlbe akart bejutni. Rongálás miatt indítottak eljárást ellene.
- Cipőt loptak a kaposvári színes kubista pacák. A Kaposvári Rendőrkapitányság lopás vétség gyanúja miatt indított nyomozást két ismeretlen nő ellen, akik cipőket tulajdonítottak el egy kaposvári üzletből.
Vasárnap, a balesetek napja
A hét utolsó napján, vasárnap sorra törtek az autók a 61-es főút somogyi szakaszán. Kezdésként két személyautó karambolozott Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében, majd ugyancsak két személyautó ütközött össze a 61-es főút elkerülőjén, a Nagykanizsa felé vezető oldalon, Kaposvár térségében, a jutai lehajtónál – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Végezetül lesodródott az útról, majd a tetejére borult egy személyautó Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán, a 181-es kilométerszelvénynél.
Segíteni indult, bajba jutott
Nem mindennapi balesetre hívta fel a figyelmet egy autós vasárnap délelőtt, aki erről egy videót is közzétett a Siófoki Élet elnevezésű csoportban. A felvételen jól látszik, ahogy egy oldalára borult teherautón próbálnak segíteni a tűzoltók, Siófokon, a 7-es főút mellett. Az csak később vehető ki a felvételből, hogy a bajba került jármű egy tűzoltóautó.
Pontot szerzett a Rákóczi FC és a Balatonlelle
A végére egy kis sport: a Kaposvári Rákóczi FC az utolsó pillanatban engedte ki a győzelmet a Dunaújváros ellen, a Greenplan Balatonlelle SE ugyancsak egy pontot szerzett a Pénzügyőr ellen, míg a BFC Siófok kikpoatt a Ferencvárosi TC II. ellen.
