Azt hitte a tulaj, hogy jól elrejtette a lakáskulcsát, tévedett

Ha valamit megtanulhattunk a somogyi hírekből ezen a héten az az, hogy biztonságunk érdekében figyelemre mindig nagy szükség van. Egy félig-meddig elrejtett kulcs vagy egy szabadon hagyott cipő egyaránt hívogató lehet, csak éppen más és más számára. Aki pedig szemfüles, az él is a kínálkozó lehetőséggel, kérdés, vajon jól jár-e vagy épp ellenkezőleg?

Somogyi hírek egyhelyen! Fotó: Vendel Lajos

Somogyi hírek egy helyen, ez történt a héten

Mosdóson egy látogatóba érkező férfi szúrta ki, hogy hova rejti ismerőse a lakáskulcsot. Nem volt rest, távozás után visszatért és kopognia sem kellett, hogy bejusson a házba. A tettét a rendőrök eljárással jutalmazták.