Somogyi hírek

1 órája

Azt hitte a tulaj, hogy jól elrejtette a lakáskulcsát, tévedett

Egy félig-meddig elrejtett kulcs vagy egy szabadon hagyott cipő egyaránt hívogató lehet, csak éppen más és más számára. A somogyi hírek ezúttal is megmutatták, hogy az emberi leleményesség határtalan, kérdés, hogy mire használjuk azt. Összegyűjtöttük a legfelkapottabb somogyi híreket a lassan mögöttünk hagyott hétről.

Mócza Dániel
Azt hitte a tulaj, hogy jól elrejtette a lakáskulcsát, tévedett

Ha valamit megtanulhattunk a somogyi hírekből ezen a héten az az, hogy biztonságunk érdekében figyelemre mindig nagy szükség van. Egy félig-meddig elrejtett kulcs vagy egy szabadon hagyott cipő egyaránt hívogató lehet, csak éppen más és más számára. Aki pedig szemfüles, az él is a kínálkozó lehetőséggel, kérdés, vajon jól jár-e vagy épp ellenkezőleg?

Somogyi hírek egyhelyen! 5S5A9522 weather tó víz táj természet időjárás
Somogyi hírek egyhelyen! Fotó: Vendel Lajos

Somogyi hírek egy helyen, ez történt a héten

Mosdóson egy látogatóba érkező férfi szúrta ki, hogy hova rejti ismerőse a lakáskulcsot. Nem volt rest, távozás után visszatért és kopognia sem kellett, hogy bejusson a házba. A tettét a rendőrök eljárással jutalmazták.

Múlthéten egy takaró fantom, ezen a héten pedig egy cipőlopó fantom futkározott Kaposváron.  Egy cipőt lopott a róka Kaposvár belvárosában. Ez már a második eset néhány héten belül, amikor videóra vették az utcán bolyongó állatot.

Balatonszárszón is feltűnt a napokban egy róka, aki láthatóan hozzászokott az ember közelségéhez.

Gyorsabban dolgoztak, mint a Jawák

Kattints a képre és olvasd el a teljes történetet!

Pillanatok alatt fémhulladék lett a munkagépből. Somogybabodon egy férfi, anyagi gondjai miatt, társával együtt ellopott egy munkagépet. Az eszközt a Balaton közelében fémhulladékként értékesítették.

Összefogtak Gadányban, nem maradtak magukra tető nélkül

Egy ötgyermekes gadányi család házának tetőszerkezete omlott le. A tragédia után azonban példás összefogás indult: önkéntesek, szomszédok és helyi szervezetek segítik a ház felújítását. 

Tudd meg te is mi lett a családdal:

Brutális baleset történt Siófoknál

Csütörtök este a 7-es főúton, Siófok térségében busz és két személyautó ütközött. Többen megsérültek, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek. A baleset körülményeit még vizsgálják, de a rendőrség szerint a figyelmetlenség állhat a háttérben.

 

