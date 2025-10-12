1 órája
Azt hitte a tulaj, hogy jól elrejtette a lakáskulcsát, tévedett
Egy félig-meddig elrejtett kulcs vagy egy szabadon hagyott cipő egyaránt hívogató lehet, csak éppen más és más számára. A somogyi hírek ezúttal is megmutatták, hogy az emberi leleményesség határtalan, kérdés, hogy mire használjuk azt. Összegyűjtöttük a legfelkapottabb somogyi híreket a lassan mögöttünk hagyott hétről.
Somogyi hírek egy helyen, ez történt a héten
Mosdóson egy látogatóba érkező férfi szúrta ki, hogy hova rejti ismerőse a lakáskulcsot. Nem volt rest, távozás után visszatért és kopognia sem kellett, hogy bejusson a házba. A tettét a rendőrök eljárással jutalmazták.
Kifigyelte, hova rejti a tulaj a kulcsot, azzal jutott be a mosdósi házba
Múlthéten egy takaró fantom, ezen a héten pedig egy cipőlopó fantom futkározott Kaposváron. Egy cipőt lopott a róka Kaposvár belvárosában. Ez már a második eset néhány héten belül, amikor videóra vették az utcán bolyongó állatot.
Balatonszárszón is feltűnt a napokban egy róka, aki láthatóan hozzászokott az ember közelségéhez.
Róka komát nem zavarta az ember Szárszó utcáinOlvasónk osztotta meg velünk az egyáltalán nem félős rókakomáról készített fotóját.
Gyorsabban dolgoztak, mint a Jawák
Pillanatok alatt fémhulladék lett a munkagépből. Somogybabodon egy férfi, anyagi gondjai miatt, társával együtt ellopott egy munkagépet. Az eszközt a Balaton közelében fémhulladékként értékesítették.
Összefogtak Gadányban, nem maradtak magukra tető nélkül
Egy ötgyermekes gadányi család házának tetőszerkezete omlott le. A tragédia után azonban példás összefogás indult: önkéntesek, szomszédok és helyi szervezetek segítik a ház felújítását.
Tudd meg te is mi lett a családdal:
Nagy bajba került a gadányi család, de nem maradtak magukra a kétségbeejtő helyzetben
Brutális baleset történt Siófoknál
Csütörtök este a 7-es főúton, Siófok térségében busz és két személyautó ütközött. Többen megsérültek, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek. A baleset körülményeit még vizsgálják, de a rendőrség szerint a figyelmetlenség állhat a háttérben.
Fotókon a brutális siófoki baleset, ahol busz ütközött autóval