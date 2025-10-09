2 órája
Az eredeti svédkeserű titkáért elég Lábodig vándorolni
Gombák, tojások, mézkészítmények és megannyi csodás termék, melyet Dél-Somogy kínál nekünk. Most Lábodról érkezik egy somogyi kincs, ami az eredeti svédkeserű recept alapján készül.
A somogyi kincs az eredeti svédkeserű receptjével készül, amit egy lábodi természetkedvelő hölgy készít
Fotó: Dobás Éva
Ne gondoljuk azt, hogy az összes somogyi kincset ismerjük már, mert az felelőtlen kijelentés lenne. Mindig van egy új csoda, egy új történet, ami elvarázsolja az embert. Ezúttal Lábodon találtuk meg a legújabb somogyi kincset, ami az eredeti Maria Treben svédkeserű receptje alapján készül, és a termék gyártója az egyetlen kizárólagos magyarországi partnere az osztrák cégnek.
Somogyi kincs az eredeti svédkeserű receptjével
Dobás Éva 15 évnyi külföldi élet után döntött úgy, hogy hazatér, ide vissza Somogy vármegyébe és itt valósítja meg álmait.
– Az Ausztriában eltöltött évek sok szempontból változtatták meg az életemet. Felismerések, tapasztalatok, a természet kimeríthetetlen bőkezűsége és közelsége új irányokat és ismereteket nyitott meg előttem. Ausztriában rengeteget voltunk a természetben, minden alkalommal rácsodálkoztam az Anyatermészet szépségére, de a legnagyobb döbbenet akkor ért, amikor ráeszméltem, hogy a határtalan szépség mögött gyógyerő lakozik. Már kint elkezdtem szappanokat készíteni, aztán egyre több gyógynövényt gyűjtöttem, amikből olajat készítettem, majd az olajokat felhasználtam a további szappanok készítéséhez – tette hozzá a lábodi hölgy.
– Egy napon egy újsághirdetésen akadt meg a tekintetem, amiben a Maria Treben nevéhez fűződő svédkeserű osztrák gyártója keresett értékesítőt az ottani területre. Maria Treben neve nem volt ismeretlen a számomra, már fiatalon kedveltem gyógynövényes művét, az Egészség Isten patikájából című könyvet, ami felkeltette kíváncsiságomat. Utánajártam, mi is ez pontosan, majd a férjemmel vettük a bátorságot és felkerestük a céget, végül abban a szerencsében lett részünk, hogy megkaptuk a kizárólagos forgalmazási jogot hazánkba – mesélte örömmel emlékezve Dobás Éva.
... ekkor történt az igazi fordulat
Hat éve költöztek haza, azóta Éva létrehozta saját svédkeserűs termékcsaládját, melyek különlegessége a svédkeserűben rejlik. Ehhez megkapta az osztrák gyártó engedélyét is, így szabad utat nyerve a svédkeserűt bármilyen kozmetikai termékhez felhasználhatja.
- – Fürdősó, szappan és a Mesterbalzsam van jelenleg a termékpalettán, de a jövő évben további termékek is készülnek majd, persze főszerepben a svédkeserűvel és gyógynövény hatóanyagokkal. A svédkeserűs termékcsaládot kizárólag én készítem, így már az osztrák és holland weboldal is felvette a palettájára, amire elképesztően büszke vagyok. Ez számomra egy igazi elismerés. Engem a név kötelez és ezért ezen az úton a maximálisra törekszem – mondta el Éva.
Éva, amikor csak teheti, párjával együtt járja a helyi erdőket-mezőket. Számára a természettel való kapcsolat elengedhetetlen, részese lenni a természetnek, elmerülni a pillanatban és hagyni, hogy ezek az energiák átjárják, simogassák testét-lelkét, csodálatos és gyógyító hatású. – Az idén erdőmerülő tanfolyamon vettem részt, mely még elég szokatlan, de ezzel a módszerrel szeretném még közelebb vinni az embereket a természethez. Az Anyatermészetben rejlő gyógyító erő az, amire a modern világ emberének a legnagyobb szüksége van, s melytől oly nagyon eltávolodott – vélekedett Dobás Éva.
Éva példaképe Maria Treben, élete, munkássága, az emberekbe és a Teremtőbe vetett hite és bizalma erőt ad neki és inspirálja őt. Tavalyi évtől a Lábodi Szeplőtelen Fogantatás plébánia sekrestyése lett, mely által még mélyebben érzi és érti Maria Treben szavait a gyógynövényekbe vetett hitéről és szeretetéről melyek, mint Isten patikája segítsége és támasza az emberiségnek.