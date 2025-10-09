Az eredeti svédkeserű titkáért elég Lábodig vándorolni

Ne gondoljuk azt, hogy az összes somogyi kincset ismerjük már, mert az felelőtlen kijelentés lenne. Mindig van egy új csoda, egy új történet, ami elvarázsolja az embert. Ezúttal Lábodon találtuk meg a legújabb somogyi kincset, ami az eredeti Maria Treben svédkeserű receptje alapján készül, és a termék gyártója az egyetlen kizárólagos magyarországi partnere az osztrák cégnek.

A növények gyógyító ereje inspirálja a somogyi kincs alkotóját

Fotó: Dobás Éva

Somogyi kincs az eredeti svédkeserű receptjével

Dobás Éva 15 évnyi külföldi élet után döntött úgy, hogy hazatér, ide vissza Somogy vármegyébe és itt valósítja meg álmait.

– Az Ausztriában eltöltött évek sok szempontból változtatták meg az életemet. Felismerések, tapasztalatok, a természet kimeríthetetlen bőkezűsége és közelsége új irányokat és ismereteket nyitott meg előttem. Ausztriában rengeteget voltunk a természetben, minden alkalommal rácsodálkoztam az Anyatermészet szépségére, de a legnagyobb döbbenet akkor ért, amikor ráeszméltem, hogy a határtalan szépség mögött gyógyerő lakozik. Már kint elkezdtem szappanokat készíteni, aztán egyre több gyógynövényt gyűjtöttem, amikből olajat készítettem, majd az olajokat felhasználtam a további szappanok készítéséhez – tette hozzá a lábodi hölgy.

– Egy napon egy újsághirdetésen akadt meg a tekintetem, amiben a Maria Treben nevéhez fűződő svédkeserű osztrák gyártója keresett értékesítőt az ottani területre. Maria Treben neve nem volt ismeretlen a számomra, már fiatalon kedveltem gyógynövényes művét, az Egészség Isten patikájából című könyvet, ami felkeltette kíváncsiságomat. Utánajártam, mi is ez pontosan, majd a férjemmel vettük a bátorságot és felkerestük a céget, végül abban a szerencsében lett részünk, hogy megkaptuk a kizárólagos forgalmazási jogot hazánkba – mesélte örömmel emlékezve Dobás Éva.

Az eredeti svédkeserű receptjét kizárólag Dobás Éva használhatja Magyarországon

Fotó: Dobás Éva

... ekkor történt az igazi fordulat

Hat éve költöztek haza, azóta Éva létrehozta saját svédkeserűs termékcsaládját, melyek különlegessége a svédkeserűben rejlik. Ehhez megkapta az osztrák gyártó engedélyét is, így szabad utat nyerve a svédkeserűt bármilyen kozmetikai termékhez felhasználhatja.

– Fürdősó, szappan és a Mesterbalzsam van jelenleg a termékpalettán, de a jövő évben további termékek is készülnek majd, persze főszerepben a svédkeserűvel és gyógynövény hatóanyagokkal. A svédkeserűs termékcsaládot kizárólag én készítem, így már az osztrák és holland weboldal is felvette a palettájára, amire elképesztően büszke vagyok. Ez számomra egy igazi elismerés. Engem a név kötelez és ezért ezen az úton a maximálisra törekszem – mondta el Éva.

Éva, amikor csak teheti, párjával együtt járja a helyi erdőket-mezőket. Számára a természettel való kapcsolat elengedhetetlen, részese lenni a természetnek, elmerülni a pillanatban és hagyni, hogy ezek az energiák átjárják, simogassák testét-lelkét, csodálatos és gyógyító hatású. – Az idén erdőmerülő tanfolyamon vettem részt, mely még elég szokatlan, de ezzel a módszerrel szeretném még közelebb vinni az embereket a természethez. Az Anyatermészetben rejlő gyógyító erő az, amire a modern világ emberének a legnagyobb szüksége van, s melytől oly nagyon eltávolodott – vélekedett Dobás Éva.