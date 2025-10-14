Akit csokicsenésen érnek, az jutalmat kap ezen a somogyi településen

Minden várakozást felülmúlt az a hétvégi kézműves vásár, amit Barcs-Somogytarnócán rendeztek. A vásárt annak a 7 éves somogyi kislánynak az édesanyja szervezte, aki saját maga egész állatsereget nevel Apraja Farmon. A kislány, Viktória szintén komolyan kivette a részét a munkából, hiszen becsületkasszás Csillámtetkó műhelyet nyitott. Élménybeszámoló a cuki történetről.

Kézműves vásárt tartottak Somogytarnócán, ahol egy somogyi kislány, Viktória ismét csodát teremtett

Fotó: Hamarics Zsuzsanna

A somogyi kislány Csillámtetkó műhelyt nyitott az első somogytarnócai kézműves vásárban

Presing Anikó és lánya, Presing Viktória neve ismerős lehet az olvasóink számára, hiszen nem is olyan régen mutattuk be a hét éves somogyi kislányt és anyukáját, akik egy egész állatfarmot nevelnek otthonuk udvarában. – A fenntartható életmódhoz abszolút jól kapcsolható egy kézműves vásár is, nekem korábban is a terveim között szerepelt egy ilyen program megvalósítása. A vasárnapi vásár minden várakozást felül múlt. Az árusok és a vásárlók, illetve a nézelődök szerint is nagyon jól sikerült a program, így szinte teljesen biztos, hogy újra szervezünk majd ilyet, valószínűleg karácsony tájékán – mondta el Presing Anikó.

A vásárba több környékbeli településről is érkeztek árusok, mint például Gálosfáról, Babócsáról, Barcsról, Darányból és természetesen somogytarnócai árusok is voltak. – Mint ahogy minden kézműves vásárban, nálunk is volt sajt és mézkészítmények, voltak levendula termékek és ékszerek, volt fűszer, rengeteg dekoráció, álomfogó és hímzett táblák. Ahogy én láttam, folyamatosan voltak érdeklődők a piacon, délelőtt 8 órától fél 1-ig sokan fordultak meg a standok környékén – tette hozzá Anikó.

A kézműves vásárban manók is megjelnetek

Fotó: Hamarics Zsuzsanna

A Csillámtetkó műhely bevétele a helyi kézműveseket támogatta

– Vikinek nagyon jó kézügyessége van, és ahogy a lányok általában, szereti a csillámokat. Azt találtuk ki, hogy nyitunk egy Csillámtetkó műhelyt a vásárban, ahol becsületkassza alapján készülnének a tetoválások. Viki nagyon sokat dolgozott egész délelőtt, és a teljes bevételt visszaforgatta az eseménybe, tehát mindent elköltött az árusoknál – idézte fel az édesanya mosolyogva.