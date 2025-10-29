Ebbe a dél-somogyi vendéglőbe a "melegágyi kertészetben" dolgozó hölgyekért is mentek

Vendéglőbe, kocsmába és kávéházba régen is ki-ki másért járt: ki a gőzt engedte ki, ki egy jóízű beszélgetés miatt kereste fel a somogyi kocsmákat ahogy ma, úgy a 20. század elején is. Dél-Somogy csücskében, Barcson is pezsgő élet zajlott a 19. század végén, a teljesség igénye nélkül most bemutatunk pár ”füstös kocsmát” olvasóinknak.

A somogyi kocsmák és kávéházak a 19. század végén is népszerűek voltak, a Petőfi Kávéház sok vendéget vonzott

A somogyi kocsmák már a 19. század végén is tele voltak élettel

Dél-Somogy csücskében, Barcson igencsak pezsgő kulturális élet volt a jellemző a 19. század végén és a 20. század elején. A vendéglők és kávéházak elszaporodása egyértelműen a település gyors fejlődéséhez, a századforduló felpezsdülő gazdasági és társadalmi életéhez, a polgári igények kielégítésének szándékához köthető.

Rózsás Márton szerint a kocsmai és a vendéglői funkciók néha összemosódtak, egy-egy, magát vendéglőnek tituláló egység valójában kocsmaként üzemelt. Barcson a vendéglők többségében előadások és hangversenyek megtartására alkalmas nagyterem is volt, esetenként néhány szoba „szállodaként”szolgált. A vendéglőkben időnként helyi zenekarok szórakoztatták a vendégeket. – Csak halkan említem meg, hogy a vendéglők és a „szállodák” szobáiban tevékenykedtek, igaz titokban, a kertészet egyik speciális ágában dolgozó hölgyek („melegágyi kertészet”,18+) – jegyezte meg beszámolójában a helytörténész.

A vasúti vendéglő, a Resti nem csak az utazó közönséget szolgálta ki

Ezekben a vendéglőkben múlatták az időt a dél-somogyi lakosok

Rózsás Márton kutatómunkájának eredményei alapján mutatjuk most be olvasóinak azt a pár közkedvelt vendéglátóhelyet a teljesség igénye nélkül, melyet annak idején sokan kedveltek a dél-somogyi régiókban.