Ebbe a dél-somogyi vendéglőbe a "melegágyi kertészetben" dolgozó hölgyekért is mentek
Ahogy ma is, úgy a 19. század végén és a 20. század elején is sokan múlatták idejüket vendéglőkben. A somogyi kocsmák és kávéházak régen is igazi menedék és találkozóhely volt a megfáradt lelkek számára, mutatjuk hol engedte ki a gőzt a megfáradt magyar.
Egyes somogyi kocsmákban és kávéházakban szobákat is adtak ki néhány pásztor óra eltöltésére
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala
Vendéglőbe, kocsmába és kávéházba régen is ki-ki másért járt: ki a gőzt engedte ki, ki egy jóízű beszélgetés miatt kereste fel a somogyi kocsmákat ahogy ma, úgy a 20. század elején is. Dél-Somogy csücskében, Barcson is pezsgő élet zajlott a 19. század végén, a teljesség igénye nélkül most bemutatunk pár ”füstös kocsmát” olvasóinknak.
A somogyi kocsmák már a 19. század végén is tele voltak élettel
Dél-Somogy csücskében, Barcson igencsak pezsgő kulturális élet volt a jellemző a 19. század végén és a 20. század elején. A vendéglők és kávéházak elszaporodása egyértelműen a település gyors fejlődéséhez, a századforduló felpezsdülő gazdasági és társadalmi életéhez, a polgári igények kielégítésének szándékához köthető.
Rózsás Márton szerint a kocsmai és a vendéglői funkciók néha összemosódtak, egy-egy, magát vendéglőnek tituláló egység valójában kocsmaként üzemelt. Barcson a vendéglők többségében előadások és hangversenyek megtartására alkalmas nagyterem is volt, esetenként néhány szoba „szállodaként”szolgált. A vendéglőkben időnként helyi zenekarok szórakoztatták a vendégeket. – Csak halkan említem meg, hogy a vendéglők és a „szállodák” szobáiban tevékenykedtek, igaz titokban, a kertészet egyik speciális ágában dolgozó hölgyek („melegágyi kertészet”,18+) – jegyezte meg beszámolójában a helytörténész.
Ezekben a vendéglőkben múlatták az időt a dél-somogyi lakosok
Rózsás Márton kutatómunkájának eredményei alapján mutatjuk most be olvasóinak azt a pár közkedvelt vendéglátóhelyet a teljesség igénye nélkül, melyet annak idején sokan kedveltek a dél-somogyi régiókban.
- Hangulat presszó: A Bajcsy–Zsilinszky utcában, pont szemben a Béke utca torkolatával, valaha egy presszó "úszott" az édesen gőzölgő kávéillatban. A II. világháború előtt még a Liska-féle vendéglő szolgálta itt a jókedvet és a rántott húst. Aztán jöttek az államosítások, és az ÁFÉSZ vette át a stafétát – a hely pedig a 60-as évek egyik legmenőbb találkahelyévé vált. Sajnos 1976-ban a bulinak vége lett: a presszót a környező házakkal együtt lebontották, és vele együtt eltűnt egy kis szelete a régi idők kávéillatú romantikájának is.
- ”Bicskadobáló”: A Széchenyi utca és a Somogyi Béla utca sarkán, ahol ma a Barcs Coop Zrt. irodaháza áll, egykor nem Excel-táblák zsongtak, hanem poharak csilingeltek. Már a két világháború között is vendéglő működött itt, és a jókedv valahogy mindig beköltözött az ajtón, még ha az étlap nem is volt vastag. Az államosítás után az ÁFÉSZ nyitott itt egy „Büfé-Falatozót” – ami valójában inkább italbolt volt, egy kis harapnivalóval és még kisebb dizájnnal. A hely a városban hamar hírhedtté vált – nem a gulyásleves, hanem a gyakori verekedések miatt kapta a nevét. 1976 körül aztán a székek összecsukódtak: az ÁFÉSZ irodája ideköltözött, és a kocsmaélet helyét átvette az aktatologatás.
- Dobai Vendéglő: A Bajcsy-Zsilinszky utca 71. alatt – akkor még Ország utcaként ismerték – működött a híres Dobai-vendéglő és szálloda, közvetlenül a Templomtér északi oldalán. Az 1900-as évek elején Dobai Sándor, majd halála után özvegye vezette. A nagyteremben bálok és gyűlések zajlottak, az udvarban pedig hat, szerény szobás „szálloda” várta a fűrészgyári munkásokat – kerthelyiséggel és tekepályával megspékelve.
Az államosítás után, 1950 körül az ÁFÉSZ üzemeltette Béke Kisvendéglő és Szálloda néven – bár a „béke” elég kétes volt, hiszen még Sarkadi Imre író sem tudott aludni az „állati üvöltözésben”. 1979-ben a posta és a régi Bevásárlóközpont építése miatt lebontották, de a hely legendája megmaradt.
- Jarding: A Jarding, később Dráva étterem épületét még a századforduló környékén húzták fel, amikor Barcstelep és Barcs épp összenőtt, mint két jó szomszéd. Az I. világháború után Holczer Fülöp hadirokkant kapta meg bérletként, majd özvegye vitte tovább a boltot. Elöl söntés és nagyterem, hátul konyha – az udvarban pedig hangulatos kerthelyiség, innen jött a francia hangzású név is: jardin, azaz kert. A háború előtt ez volt Barcs egyik legnépszerűbb helye, később az ÁFÉSZ üzemeltette Dráva Presszó és Étterem néven. Az ’80-as évek közepétől már diszkógömb villogott a sörcsap felett, a ’90-es években pedig teljesen átvette az uralmat a tánc. Végül a zene elhallgatott, a stroboszkópot lekapcsolták – ma pedig bringa- és motoralkatrészek várják ott a vendégeket, nem sörrel, hanem csavarkulccsal.
Ezeken kívül sok nevezetes vendéglője volt a településnek, melyek története sokak emléke között él még. Hiszen a Mozdony kocsma, a Poppel-féle vendéglő, de még a Resti is népszerű búfelejtő találkahely volt Barcs városában.