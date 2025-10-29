október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstös kis kocsmák

1 órája

Ebbe a dél-somogyi vendéglőbe a "melegágyi kertészetben" dolgozó hölgyekért is mentek

Címkék#képeslap#Barcs#Jarding#kocsmák kávéház#vendéglő szálloda#Resti#hangulat presszó

Ahogy ma is, úgy a 19. század végén és a 20. század elején is sokan múlatták idejüket vendéglőkben. A somogyi kocsmák és kávéházak régen is igazi menedék és találkozóhely volt a megfáradt lelkek számára, mutatjuk hol engedte ki a gőzt a megfáradt magyar.

Dombi Regina
Ebbe a dél-somogyi vendéglőbe a "melegágyi kertészetben" dolgozó hölgyekért is mentek

Egyes somogyi kocsmákban és kávéházakban szobákat is adtak ki néhány pásztor óra eltöltésére

Forrás: Rózsás Márton facebook oldala

Vendéglőbe, kocsmába és kávéházba régen is ki-ki másért járt: ki a gőzt engedte ki, ki egy jóízű beszélgetés miatt kereste fel a somogyi kocsmákat ahogy ma, úgy a 20. század elején is. Dél-Somogy csücskében, Barcson is pezsgő élet zajlott a 19. század végén, a teljesség igénye nélkül most bemutatunk pár ”füstös kocsmát” olvasóinknak. 

somogyi kocsmák
A somogyi kocsmák és kávéházak a 19. század végén is népszerűek voltak, a Petőfi Kávéház sok vendéget vonzott 
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala

A somogyi kocsmák már a 19. század végén is tele voltak élettel

Dél-Somogy csücskében, Barcson igencsak pezsgő kulturális élet volt a jellemző a 19. század végén és a 20. század elején. A vendéglők és kávéházak elszaporodása egyértelműen a település gyors fejlődéséhez, a századforduló felpezsdülő gazdasági és társadalmi életéhez, a polgári igények kielégítésének szándékához köthető. 

Rózsás Márton szerint a kocsmai és a vendéglői funkciók néha összemosódtak, egy-egy, magát vendéglőnek tituláló egység valójában kocsmaként üzemelt. Barcson a vendéglők többségében előadások és hangversenyek megtartására alkalmas nagyterem is volt, esetenként néhány szoba „szállodaként”szolgált. A vendéglőkben időnként helyi zenekarok szórakoztatták a vendégeket. – Csak halkan említem meg, hogy a vendéglők és a „szállodák” szobáiban tevékenykedtek, igaz titokban, a kertészet egyik speciális ágában dolgozó hölgyek („melegágyi kertészet”,18+) – jegyezte meg beszámolójában a helytörténész.

A vasúti vendéglő, a Resti nem csak az utazó közönséget szolgálta ki
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala

Ezekben a vendéglőkben múlatták az időt a dél-somogyi lakosok

Rózsás Márton kutatómunkájának eredményei alapján mutatjuk most be olvasóinak azt a pár közkedvelt vendéglátóhelyet a teljesség igénye nélkül, melyet annak idején sokan kedveltek a dél-somogyi régiókban.

  • Hangulat presszó: A Bajcsy–Zsilinszky utcában, pont szemben a Béke utca torkolatával, valaha egy presszó "úszott" az édesen gőzölgő kávéillatban. A II. világháború előtt még a Liska-féle vendéglő szolgálta itt a jókedvet és a rántott húst. Aztán jöttek az államosítások, és az ÁFÉSZ vette át a stafétát – a hely pedig a 60-as évek egyik legmenőbb találkahelyévé vált. Sajnos 1976-ban a bulinak vége lett: a presszót a környező házakkal együtt lebontották, és vele együtt eltűnt egy kis szelete a régi idők kávéillatú romantikájának is.
A Hangulat presszó épülete az 1970-es évek közepén.
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala
  • ”Bicskadobáló”: A Széchenyi utca és a Somogyi Béla utca sarkán, ahol ma a Barcs Coop Zrt. irodaháza áll, egykor nem Excel-táblák zsongtak, hanem poharak csilingeltek. Már a két világháború között is vendéglő működött itt, és a jókedv valahogy mindig beköltözött az ajtón, még ha az étlap nem is volt vastag. Az államosítás után az ÁFÉSZ nyitott itt egy „Büfé-Falatozót” – ami valójában inkább italbolt volt, egy kis harapnivalóval és még kisebb dizájnnal. A hely a városban hamar hírhedtté vált – nem a gulyásleves, hanem a gyakori verekedések miatt kapta a nevét. 1976 körül aztán a székek összecsukódtak: az ÁFÉSZ irodája ideköltözött, és a kocsmaélet helyét átvette az aktatologatás.
A ”Bicskadobáló” igazi balhés hely volt
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala
  • Dobai Vendéglő: A Bajcsy-Zsilinszky utca 71. alatt – akkor még Ország utcaként ismerték – működött a híres Dobai-vendéglő és szálloda, közvetlenül a Templomtér északi oldalán. Az 1900-as évek elején Dobai Sándor, majd halála után özvegye vezette. A nagyteremben bálok és gyűlések zajlottak, az udvarban pedig hat, szerény szobás „szálloda” várta a fűrészgyári munkásokat – kerthelyiséggel és tekepályával megspékelve.

Az államosítás után, 1950 körül az ÁFÉSZ üzemeltette Béke Kisvendéglő és Szálloda néven – bár a „béke” elég kétes volt, hiszen még Sarkadi Imre író sem tudott aludni az „állati üvöltözésben”. 1979-ben a posta és a régi Bevásárlóközpont építése miatt lebontották, de a hely legendája megmaradt.

A Dobai Vendéglő szállodaként is funkcionált annak idején, még ”melegágyi kertészet” is működött benne
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala
  • Jarding: A Jarding, később Dráva étterem épületét még a századforduló környékén húzták fel, amikor Barcstelep és Barcs épp összenőtt, mint két jó szomszéd. Az I. világháború után Holczer Fülöp hadirokkant kapta meg bérletként, majd özvegye vitte tovább a boltot. Elöl söntés és nagyterem, hátul konyha – az udvarban pedig hangulatos kerthelyiség, innen jött a francia hangzású név is: jardin, azaz kert. A háború előtt ez volt Barcs egyik legnépszerűbb helye, később az ÁFÉSZ üzemeltette Dráva Presszó és Étterem néven. Az ’80-as évek közepétől már diszkógömb villogott a sörcsap felett, a ’90-es években pedig teljesen átvette az uralmat a tánc. Végül a zene elhallgatott, a stroboszkópot lekapcsolták – ma pedig bringa- és motoralkatrészek várják ott a vendégeket, nem sörrel, hanem csavarkulccsal.
A Jarding épülete eredeti formájában (képeslap részlete, jobbról 1908-ból)
Forrás: Rózsás Márton facebook oldala

Ezeken kívül sok nevezetes vendéglője volt a településnek, melyek története sokak emléke között él még. Hiszen a Mozdony kocsma, a Poppel-féle vendéglő, de még a Resti is népszerű búfelejtő találkahely volt Barcs városában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu