Vásárlóerő

1 órája

Ha péntek, akkor Somogyi Kosár Bevásárló Közösség

Özönlik a friss, helyi élelmiszer az önkéntes szervezőkhöz. Ha péntek, akkor átadónapot tart a Somogyi Kosár Bevásárló Közösség.

Kovács Gábor László
A Somogyi Kosár Bevásárló Közösségnél egy vidám és lelkes önkéntesekből álló csapat azon ügyködik, hogy alulról szerveződve megteremtsen egy olyan platformot, ahol a minőségi termékek találkozhatnak a vevőkkel és a termelőkkel. Előnyben részesítve a természetbarát módon előállított, egészséges élelmiszereket és elősegítve az ellátás biztonságát, valamint a helyi gazdaság erősödését, rövid ellátási láncokat teremtve.

A Somogyi Kosár Bevásárló Közösség a helyi termelőket fogja össze Fotó: Muzslay Péter
A Somogyi Kosár Bevásárló Közösség a helyi termelőket és vevőket hozza össze

Minden pénteken átadó napot tartanak, mert szerdától szerdáig gyűjtik össze a rendeléseket. Délelőtt behozák a termelők az árut a Pécsi utcai üzletbe, a cukorgyári kéménnyel szemben, a Kötél Életmentő Egyesület telephelye melletti üzletbe. Délután jönnek a vásárlók, legutóbb 51-en voltak.

 Most éppen hatalmas tököket hoztak Halloweenre, de a sláger most még a zöldség: paprika, paradicsom a zöld levelesek, mángold, rukkola 

– sorolta  Bauer Viktória szervező. – Sokan már a télire tartósított élelmiszereket keresik.

 

A mostani vírusos időszak nyomatékosítja, hogy fontos az egészségünk állóképességének növelése, ebben játszanak szerepet az egészséges élelmiszerek. A termelőknél folytatott látogatáson a vevők is meggyőződhetnek arról, hogy a vegyszermentes és bio címszavak mögött igazi elhivatottság rejtőzik, állítják az önkéntesek. 

Somogyi kosár bevásárlóközösség

Fotók: Muzslay Péter

 

