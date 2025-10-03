Ha péntek, akkor Somogyi Kosár Bevásárló Közösség

A Somogyi Kosár Bevásárló Közösségnél egy vidám és lelkes önkéntesekből álló csapat azon ügyködik, hogy alulról szerveződve megteremtsen egy olyan platformot, ahol a minőségi termékek találkozhatnak a vevőkkel és a termelőkkel. Előnyben részesítve a természetbarát módon előállított, egészséges élelmiszereket és elősegítve az ellátás biztonságát, valamint a helyi gazdaság erősödését, rövid ellátási láncokat teremtve.

A Somogyi Kosár Bevásárló Közösség a helyi termelőket fogja össze Fotó: Muzslay Péter

A Somogyi Kosár Bevásárló Közösség a helyi termelőket és vevőket hozza össze

Minden pénteken átadó napot tartanak, mert szerdától szerdáig gyűjtik össze a rendeléseket. Délelőtt behozák a termelők az árut a Pécsi utcai üzletbe, a cukorgyári kéménnyel szemben, a Kötél Életmentő Egyesület telephelye melletti üzletbe. Délután jönnek a vásárlók, legutóbb 51-en voltak.

Most éppen hatalmas tököket hoztak Halloweenre, de a sláger most még a zöldség: paprika, paradicsom a zöld levelesek, mángold, rukkola

– sorolta Bauer Viktória szervező. – Sokan már a télire tartósított élelmiszereket keresik.

A mostani vírusos időszak nyomatékosítja, hogy fontos az egészségünk állóképességének növelése, ebben játszanak szerepet az egészséges élelmiszerek. A termelőknél folytatott látogatáson a vevők is meggyőződhetnek arról, hogy a vegyszermentes és bio címszavak mögött igazi elhivatottság rejtőzik, állítják az önkéntesek.