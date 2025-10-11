Kiszáradhatnak a somogyi kutak, egész települések kerülhetnek bajba

A somogyi kutak egyre kevesebb vizet termelnek, az éves aszály fenyegető veszélyt jelent nemcsak egy kistelepülés, de már egy város vízellátására is Somogyban. 36-38 Celsius fokot mérnek tartósan nyaranta és nagyon kevés a csapadék, hívta fel a figyelmet erre Karsai József, Kadarkút polgármestere. A nyári hőségben viszont a vidéki házaknál lévő 2-3 köbméteres, felfújható gumi medencék lassan már státuszszimbólumnak számítanak, de túl sok vizet igényelnek.

A somogyi kutak vízhozama csökken A kép illusztráció

– Fúrattunk egy új kutat, mert arra kellett rájönnünk, hogy a kútjaink csúcsidőben nem tudják ellátni megfelelő módon az igényeket nyaranta – mondta Karsai József. – 610 liter percenkénti hozam kapacitásra tervezték a kutat, de amikor elkészült, akkor szembesültünk vele, hogy 240 litert tud kiemelni percenként.

Megfúrtak egy mélyebb réteget is, de az onnan kinyerhető vízzel az a probléma, több százmillió forintos beruházás szükségeltetik ahhoz, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen. A polgármester hozzátette: más településen is előállhat ez a helyzet, mert az ivóvízkutak teljesítménye csökken, miután a vízkészlet apad, és egyre kevesebb a csapadék. Félő, hogy a kutak előbb-utóbb kimerülnek, és egy új kutat fúrva sem találni mindig megfelelő mennyiségű vizet. A víztisztítás lehet megoldás, de az nagyon költséges történet.

Az ivóvíz nagy kincs Fotó: Nemeth Andras Peter

– Eddig csak a nyári forróságban, a csúcsidőben jelentkezett a probléma, szerencsére a tavaszi, őszi, téli időszak nem okoz gondot – szögezte le Karsai József. – Vidéken azonban rendszeresen öntöznek az emberek. Felmerült az is, hogy aszály esetén a medence feltöltéseket szabályoznánk vagy megtiltanánk, de ezt nem könnyű ellenőrizni. Ezzel együtt gondolkodtunk olyan tervben, hogy szükség esetén korlátozásokat vezetnénk be a medence feltöltésekre. De csupán az emberek jóindulatára van bízva, hogy betartják-e a szabályt vagy nem, takarékoskodnak-e a vízzel. Meggyőződésem, hogy az édesvíz készletünk nagy kincs, ami a jövőben felértékelődik.

Szeptember végén a Somogy Vármegyei Közgyűlés megalkotta az új klímastratégiáját, amelyben nagy szerepet fordítottak a Vizet a tájba programra. Biró Norbert elnök a Dél-dunántúli Víztanács, és Vörös Mátyás alelnök a Dráva Víztanács tagja lett. A közgyűlésen kiemelték Kadarkutat, mint jó példát, ahol felvették a küzdelmet a szárazsággal.

