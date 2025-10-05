Somogyi lehet az új magyar lottómilliárdos?

október 5., vasárnap

– Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón – közölte szombaton a Szerencsejáték Zrt. – Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán. Nemcsak az Ötöslottón, hanem a Jokeren is telitalálat született, a szerencsés nyertes majdnem 42 millió forinttal gazdagodott.
A 2025. október 4-i sorsoláson az Ötöslottón 7, 8, 39, 41, 49-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 1.521. 411. 340 forintot nyert. Érdekesség, hogy épp egy éve annak, hogy az Ötöslottón 6,6 milliárd forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette el egy szerencsés játékos. 2025-ben a mostani a harmadik telitalálat a játékon, az előző két alkalommal 4-4 milliárd forint volt a főnyeremény.

A legnépszerűbb lottót 68 évvel ezelőtt, 1957. február 13-án kezdték el értékesíteni hazánkban. Az ötöslottó az elmúlt majdnem hét évtizedben 50 embert tett egycsapásra milliárdossá. Somogyban is voltak győztes lottózok. Vajon most is somogyi lett?

 

 

