október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kakasos nyalóka helyett kürtös kalács

2 órája

Ebben a somogyi faluban október a búcsúi hónap

Címkék#kézműves#templom#Szulokban#Szent Simon#ünnep#hagyomány#játék

Akad bőven furcsaság vármegyénkben. A somogyi programok között októberben még egy búcsú is szerepelt.

Dombi Regina
Ebben a somogyi faluban október a búcsúi hónap

Somogyi programok közt az októberi búcsú

Fotó: Sándor Máté Loránd

Október végén, már éppen csak hogy nem az adventi időszakban tartottak búcsút Szulokban. A dél-somogyi, sváb gyökerű település eltérően más, környékbeli falutól nem nyáron, a legmelegebb hónapokban, hanem október végén tartja hagyományos búcsúját. Furcsa szokás a somogyi programok közt, mutatjuk miért. 

somogyi program
Búcsú októberben? Somogyi programok furcsa időpontban
Fotó: Sándor Máté Loránd

Búcsút tartottak októberben – somogyi programok furcsasága

Szulokban október utolsó hetében tartottak búcsút, ami olvasóink számára furcsa lehet, de a településen élők részére teljesen természetes. – Hosszú évtizedekre nyúlik vissza Szulokban az hagyomány, mely szerint a búcsút a templom védőszentjeinek ünnepéhez igazítjuk, ami nálunk Szent Simon és Júdás Tádé apostolok nevéhez köthető. Az ő liturgikus ünnepnapjuk a katolikus egyházban október 28, így a mi búcsúnkban a forró italok és a meleg ételek jellemzők leginkább – mondta el Friedrich Tamás, a település polgármestere. 

– A búcsúban nálunk a környékbeli kézműves portékákat lehet megvásárolni és megenni is. Igyekszünk mindig valamilyen helyi termelőt keresni, így itt voltak Barcsról Hamarics Zsuzsiék is mézkészítményeikkel, vagy Otátrics Gabi a horgolt áruival, de Komlósdról érkeztek Laczkó-Jánosi Nikiék a gyógygombáikkal is, a vendéglátónk pedig Krisztián Dánielék voltak Barcsról – tette hozzá a polgármester. 

Kézműves termékekkel hódított a búcsú Szulokban
Fotó: Sándor Máté Loránd

A délután kezdődő programok alkalmával a gyerkőcök sem maradtak tenni való nélkül, hiszen Horváth Istvánnak köszönhetően mindenki kipróbálhatta a népi fa játékokat is.

A gyerkőcöket népi játékok várták 
Fotó: Sándor Máté Loránd

A búcsú keretét adja a programzáró szentmise, amire egykoron szinte mindenki egyszerre vonult át a településen található templomba. – Ma már sajnos ennek nincs nagy hagyománya, kevesebb járnak templomba, sajnos ezúttal sem jöttek el sokan. A búcsú azonban sok mindenkit vonzott ki a szabadba, a falu aktív közössége, akik más programokon is részt szoktak venni, ezúttal is kijöttek. Legközelebb majd advent idejére tervezünk hasonló programot a falubelieknek – mondta el a polgármester. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu