Ebben a somogyi faluban október a búcsúi hónap

Október végén, már éppen csak hogy nem az adventi időszakban tartottak búcsút Szulokban. A dél-somogyi, sváb gyökerű település eltérően más, környékbeli falutól nem nyáron, a legmelegebb hónapokban, hanem október végén tartja hagyományos búcsúját. Furcsa szokás a somogyi programok közt, mutatjuk miért.

Búcsú októberben? Somogyi programok furcsa időpontban

Fotó: Sándor Máté Loránd

Búcsút tartottak októberben – somogyi programok furcsasága

Szulokban október utolsó hetében tartottak búcsút, ami olvasóink számára furcsa lehet, de a településen élők részére teljesen természetes. – Hosszú évtizedekre nyúlik vissza Szulokban az hagyomány, mely szerint a búcsút a templom védőszentjeinek ünnepéhez igazítjuk, ami nálunk Szent Simon és Júdás Tádé apostolok nevéhez köthető. Az ő liturgikus ünnepnapjuk a katolikus egyházban október 28, így a mi búcsúnkban a forró italok és a meleg ételek jellemzők leginkább – mondta el Friedrich Tamás, a település polgármestere.

– A búcsúban nálunk a környékbeli kézműves portékákat lehet megvásárolni és megenni is. Igyekszünk mindig valamilyen helyi termelőt keresni, így itt voltak Barcsról Hamarics Zsuzsiék is mézkészítményeikkel, vagy Otátrics Gabi a horgolt áruival, de Komlósdról érkeztek Laczkó-Jánosi Nikiék a gyógygombáikkal is, a vendéglátónk pedig Krisztián Dánielék voltak Barcsról – tette hozzá a polgármester.

Kézműves termékekkel hódított a búcsú Szulokban

Fotó: Sándor Máté Loránd

A délután kezdődő programok alkalmával a gyerkőcök sem maradtak tenni való nélkül, hiszen Horváth Istvánnak köszönhetően mindenki kipróbálhatta a népi fa játékokat is.

A gyerkőcöket népi játékok várták

Fotó: Sándor Máté Loránd

A búcsú keretét adja a programzáró szentmise, amire egykoron szinte mindenki egyszerre vonult át a településen található templomba. – Ma már sajnos ennek nincs nagy hagyománya, kevesebb járnak templomba, sajnos ezúttal sem jöttek el sokan. A búcsú azonban sok mindenkit vonzott ki a szabadba, a falu aktív közössége, akik más programokon is részt szoktak venni, ezúttal is kijöttek. Legközelebb majd advent idejére tervezünk hasonló programot a falubelieknek – mondta el a polgármester.