A Döglégy választása a somogyi rock banda tagjainak is jól jöhet

Közeledik az időpont, mikor a magyar rock rajongói végre kezükben tarthatják a Határvidék zenekar legújabb lemezét. A somogyi rock banda nem bízta a véletlenre a lemez sikerét, és egy igazi profira hagyta az új anyag összeállítását. Komlón készültek a stúdiófelvételek egy olyan szakember irányításával, akivel még Ganxsta Zolee is dolgozott együtt.

Fotó: Horváth Kornél

Oda vonult a somogyi rock banda, ahol Ganxsta Zolee is megmutatta mi a tuti

Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, a somogyi rock banda, a Határvidék 10. születésnapja alkalmából egy igazi meglepetéssel készül közönsége számára, hiszen egy újabb album kiadásán dolgoznak a srácok.

– 12 napot vett igénybe a stúdiómunka, amiből 5-6 nap volt az igazán kemény meló. Sokkal jobban ment, mint gondoltuk, és a Peti András, a Cett Hangstúdió vezetője is azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy nem járunk stúdiózni tök jól ment minden. A hangulat nagyon baráti volt, hiszen Peti Andrásnak két helyszínen is van stúdiója, az egyik Komló külterületén egy családiasabb környezetben, a másik pedig bent a belvárosban, az énekes részt például ott rögzítettük – mondta el Horváth Kornél, gitáros.

A stúdiófelvételek hat nap alatt készültek el, Horváth Kornél kísérte zenésztársait

Fotó: Horváth Kornél

Az első nap a dobos részt rögzítették Deczával, akinek nagyon könnyen és gyorsan ment a felvétel, hiszen a Detonic dobosa már jó pár éve a szakmában van. Ő mindösszesen hat óra alatt meg is volt a feljátszással. A következő napokban minden egyes hangszer külön került rögzítésre, amely mellé Kornél zenélt fel, hiszen a frontember elmondása szerint majd mindenkinek szüksége van egy mankósávra, amire fel tudja játszani a saját részét.

– Összességében hat nap alatt végeztünk, úgyhogy a szólókat is felvettük külön-külön és még itt-ott szükséges volt pár javításra is. Most következik a keverés, utána pedig jön a digitális kiadás, illetve majd a lemez, amit majd a koncertjeinken lehet megvásárolni. A munka nagyon jó hangulatban telt, Peti András nagyon barátságos volt velünk végig és rengeteg jó tanácsokat kaptunk tőle. Olyan szakmai javaslatai voltak a felvételek rögzítése közben, ami nagyon jót tett a hangzásunknak a stúdióban is, és majd a koncerteken is kamatoztatni tudjuk majd – tette hozzá a front ember.