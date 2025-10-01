A Döglégy választása a somogyi rock banda tagjainak is jól jöhet

1 órája
Már nem kell sokat aludni ahhoz, hogy a barcsi Határvidék zenekar negyedik lemeze a közönség kezébe kerülhessen. A somogyi rock banda abban a stúdióba vonult, amit még Ganxsta Zolee is megjárt.
Fotó: Horváth Kornél
Közeledik az időpont, mikor a magyar rock rajongói végre kezükben tarthatják a Határvidék zenekar legújabb lemezét. A somogyi rock banda nem bízta a véletlenre a lemez sikerét, és egy igazi profira hagyta az új anyag összeállítását. Komlón készültek a stúdiófelvételek egy olyan szakember irányításával, akivel még Ganxsta Zolee is dolgozott együtt.
Oda vonult a somogyi rock banda, ahol Ganxsta Zolee is megmutatta mi a tuti
Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, a somogyi rock banda, a Határvidék 10. születésnapja alkalmából egy igazi meglepetéssel készül közönsége számára, hiszen egy újabb album kiadásán dolgoznak a srácok.
– 12 napot vett igénybe a stúdiómunka, amiből 5-6 nap volt az igazán kemény meló. Sokkal jobban ment, mint gondoltuk, és a Peti András, a Cett Hangstúdió vezetője is azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy nem járunk stúdiózni tök jól ment minden. A hangulat nagyon baráti volt, hiszen Peti Andrásnak két helyszínen is van stúdiója, az egyik Komló külterületén egy családiasabb környezetben, a másik pedig bent a belvárosban, az énekes részt például ott rögzítettük – mondta el Horváth Kornél, gitáros.
Az első nap a dobos részt rögzítették Deczával, akinek nagyon könnyen és gyorsan ment a felvétel, hiszen a Detonic dobosa már jó pár éve a szakmában van. Ő mindösszesen hat óra alatt meg is volt a feljátszással. A következő napokban minden egyes hangszer külön került rögzítésre, amely mellé Kornél zenélt fel, hiszen a frontember elmondása szerint majd mindenkinek szüksége van egy mankósávra, amire fel tudja játszani a saját részét.
– Összességében hat nap alatt végeztünk, úgyhogy a szólókat is felvettük külön-külön és még itt-ott szükséges volt pár javításra is. Most következik a keverés, utána pedig jön a digitális kiadás, illetve majd a lemez, amit majd a koncertjeinken lehet megvásárolni. A munka nagyon jó hangulatban telt, Peti András nagyon barátságos volt velünk végig és rengeteg jó tanácsokat kaptunk tőle. Olyan szakmai javaslatai voltak a felvételek rögzítése közben, ami nagyon jót tett a hangzásunknak a stúdióban is, és majd a koncerteken is kamatoztatni tudjuk majd – tette hozzá a front ember.
Egyedi tervezéssel készül a negyedik borító is
A Mégis élünk című lemez a negyedik album lesz a Határvidék zenekar életében, melynek borítója ezúttal is egyedi tervezés alapján készül. A srácok most is olyan valakivel dolgoztak együtt, aki már korábban bizonyította számukra, mennyire jól tudja megvalósítani a banda elképzeléseit. – Az első borítónkat a Békefi testvérpáros tervezte, Ákos és Tamás. A második lemez borítóját egy tetováló barátom készítette, Csisztai Erik egy kép alapján, ami egy háborús jelenet volt, csak nem fegyverekkel, hanem gitárokkal álltunk a képzeletbeli harctéren. A harmadik album borítóját én készítettem, az sajnos nem is sikerült olyan jól, most pedig újra a Békefi testvérek segítségét kértük. Egy Barcsból kiragadott városrészletet fog ábrázolni a borítólap, de hogy mit, azt nem árum el, inkább legyen meglepetés – mondta el Horváth Kornél.
- A Mégis élünk album 10 + 1 dalt tartalmaz, melyek témája leginkább a jelenleg magyar élethelyzet témáit taglalja. Család, munka, gazdasági helyzet. A +1 dal egy, a Horváth Kornél kisfia elvesztésekor az ő emlékére íródott nóta, amit szerettek volna a srácok igazi stúdió körülmények között felvenni, hogy minél tökéletesebben adja át annak üzenetét.
Hogy pontosan mikor jelenik meg az album, azt nehéz lenne megmondani, Kornél úgy gondolja, hogy sok mindentől függ még, de ha minden jól megy, október végén, november elején már a kezükben tarthatja a közönség a banda negyedik lemezét.