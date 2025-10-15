Rápimpeltek a Bömbikre; ezek a legszebb tunning autók a Dunántúlon – egyetértesz?

Dél-Somogyban nem csak a kézművesség a menő. Persze vannak nagy horgász zsenik, és akadnak srácok, akik a világból kigurulnak motorcsodáikkal, de Barcson akad egy maréknyi fiatal is, akik hobbi autó építőként már meghódították a fél Dunántúlt. Pöccre induló, gyors járgányok, különleges fényezésű autócsodák. BMW-, Golf- és Passat-gyönyör a somogyi tunning verdák között.

Somogyi tunning autók hódítják meg a Dunántúlt

Fotó: Laklia Dávid

Laklia Dávid, Rózsavölgyi Gergő és Vécsei-Szabó Zoltán kiállításról kiállításra viszik autó csodáikat, ahol bizony olykor-olykor még egy jó kis versenybe is belecsöppenek. – A legtöbb találkozón a sima gyári autóktól, a restaurált és épített autóktól, a programozott autóik szinte minden megtalálható. A legutóbbi pécsi találkozón már több autót is trailerrel hoztak ki, mivel azok abszolút nem közútra vannak tervezve – mondta el Laklia Dávid.

Egy ilyen találkozón mindig más kategóriák vannak, amit az aktuális esemény szervezője határoz meg. – Legutóbb Balatonfüreden voltunk, ahol összesen 20 kategória volt. Az én BMW-m legszebb fényezés, a legszebb kombi és a legszebb BMW kategóriákban indult. Sikerült elhoznom a Legszebb BMW-nek járó címet, amire nagyon büszke vagyok – tette hozzá Dávid.

Dávidnak egy E46-os, 2003-as gyártmányú BMW-je van, és amit csak tud, maga babrál meg a járgányon. Lényegében gyári az autó, csak kapott egy fekete fényezést az autó felső fele nagyobb felniket is. A fényezés még pont a határon van, hiszen maximum csak az 1/3-át lehet átfényeztetni a forgalmi engedély szerint más színűre. Dávid idén kezdett el találkozókra járni, de már nagyon régóta foglalkozik autók felújításával, átalakításával. Édesapjával, saját műhelyükből otthon már több autócsodát is létrehoztak.

A legszebb Bmw díját Laklia Dávid E46-osa nyerte el

Fotó: Laklia Dávid