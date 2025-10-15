2 órája
Rápimpeltek a Bömbikre; ezek a legszebb tunning autók a Dunántúlon – egyetértesz?
Van, aki horgászni jár, mások motorra pattannak és akadnak olyan fiatalok is, akik mutogatják, nekik mekkora van. Ezek a somogyi tunning verdák a legszebbek között vannak a Dunántúlon.
Dél-Somogyban nem csak a kézművesség a menő. Persze vannak nagy horgász zsenik, és akadnak srácok, akik a világból kigurulnak motorcsodáikkal, de Barcson akad egy maréknyi fiatal is, akik hobbi autó építőként már meghódították a fél Dunántúlt. Pöccre induló, gyors járgányok, különleges fényezésű autócsodák. BMW-, Golf- és Passat-gyönyör a somogyi tunning verdák között.
Somogyi tunning autók hódítják meg a Dunántúlt
Laklia Dávid, Rózsavölgyi Gergő és Vécsei-Szabó Zoltán kiállításról kiállításra viszik autó csodáikat, ahol bizony olykor-olykor még egy jó kis versenybe is belecsöppenek. – A legtöbb találkozón a sima gyári autóktól, a restaurált és épített autóktól, a programozott autóik szinte minden megtalálható. A legutóbbi pécsi találkozón már több autót is trailerrel hoztak ki, mivel azok abszolút nem közútra vannak tervezve – mondta el Laklia Dávid.
Egy ilyen találkozón mindig más kategóriák vannak, amit az aktuális esemény szervezője határoz meg. – Legutóbb Balatonfüreden voltunk, ahol összesen 20 kategória volt. Az én BMW-m legszebb fényezés, a legszebb kombi és a legszebb BMW kategóriákban indult. Sikerült elhoznom a Legszebb BMW-nek járó címet, amire nagyon büszke vagyok – tette hozzá Dávid.
- Dávidnak egy E46-os, 2003-as gyártmányú BMW-je van, és amit csak tud, maga babrál meg a járgányon. Lényegében gyári az autó, csak kapott egy fekete fényezést az autó felső fele nagyobb felniket is. A fényezés még pont a határon van, hiszen maximum csak az 1/3-át lehet átfényeztetni a forgalmi engedély szerint más színűre. Dávid idén kezdett el találkozókra járni, de már nagyon régóta foglalkozik autók felújításával, átalakításával. Édesapjával, saját műhelyükből otthon már több autócsodát is létrehoztak.
- Rózsavölgyi Gergő egy B 5.5-ös Passzát tulajdonosa, aki nem rég vett eme fantasztikus autócsodát, s intézett el hozzá mindenféle hivatalos engedélyt, már Air Ride-ot is kapott. Gergő hosszú évek óta jár már ilyen találkozókra, korábban egy Golf büszke tulajdonosa volt. A legutóbbi versenyen fényezés és felni kategóriában indult, övé lett a legszebb fényezésű autó.
- Vécsei-Szabó Zoltánnak egy 2-es Golfja van, ami ültető rugós, hatalmas felni van alatta és Twingó tetőt is kapott. Hosszú évek óta jár Gergővel találkozókra, a rendőrök egyik ”kedvenc sofőrje”a sok tunning miatt.
A srácok mindegyik saját maga fejleszti autóját, ez így költséghatékony és ettől lesz egyedi a járgány. Dávid tervei között szerepel egy amerikai veterán autó beszerzése, de azt is kizárólagosan találkozókra hordaná és alakítgatná. A dél-somogyi srácok jártak már Pécsen, Nagykanizsán, Ádándon, Balatonfüreden és Görcsönyben is, és tervezik, hogy még a jövőben sok rendezvényre látogatnak el autócsodáikkal.
Nem mindenki nézi jó szemmel ezeket a somogyi tunning autókat
Azonban ezeket az autócsodákat nem mindenki nézi jó szemmel. Laklia Dávid elmondása szerint többször gyűlik meg a bajuk a közlekedésbiztonság embereivel, hiszen Magyarországon sokkal nehezebb minden építéshez, úgynevezett tunninghoz engedélyt szerezni. – Nehezített pályán játszunk, hiszen nagyon hosszú folyamat minden engedélyt beszereznünk. Elképesztő sok papírmunka, és majd minden engedélykérelmünket sorra visszadobják a hatóságok.
– Magukon a versenyeken ez nem probléma, a bejelentett találkozókon mindig minden hivatalosan folyik, ott nem is szokott gond lenni ebből. De hát nyilván valahogy el is kell jutni oda, ezen az úton pedig többször találkozunk közúti ellenőrzésekkel. Jómagam és a barátaim is törekszünk arra, hogy mindenre meglegyen az engedély, de sokszor ez hosszú-hosszú hónapokba telik és rengeteg papírmunkába, na meg pénzbe természetesen. Minden vissza dobott engedély után, újabb engedélyt kell kérelmezni és ez súlyos pénzekbe kerül – mondta el Laklia Dávid.