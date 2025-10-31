Sötét köpenyes árnyak tűntek fel Kaposfő utcáin, akikről titokban videót is sikerült készítenünk

Ahogy leszállt az este, Kaposfő utcái lassan elcsendesedtek – egészen addig, amíg csontvázak, boszorkányok és sötét köpenyes árnyak meg nem jelentek minden sarkon. A legkisebb lakók izgatottan léptek ki otthonaikból jelmezbe bújva, hogy házról házra járva édességeket gyűjtsenek.

Fotó: Lang Róbert

Töklámpások világították meg az ablakokat, kísérteties hangok és halk nevetések kísérték a lépteiket, miközben a szellemek mintha csak arra vártak volna, hogy megtréfálják a bátrakat. Minden háznál egy kis izgalom, egy kis rettegés várta őket.