Sötét köpenyes árnyak tűntek fel Kaposfő utcáin, akikről titokban videót is sikerült készítenünk

Civil kezdeményezéssel indult, mára már hagyománnyá vált Kaposfőn a Halloween-i séta és borzongás.

Molnár Dániel
Ahogy leszállt az este, Kaposfő utcái lassan elcsendesedtek – egészen addig, amíg csontvázak, boszorkányok és sötét köpenyes árnyak meg nem jelentek minden sarkon. A legkisebb lakók izgatottan léptek ki otthonaikból jelmezbe bújva, hogy házról házra járva édességeket gyűjtsenek.

Fotó: Lang Róbert

Töklámpások világították meg az ablakokat, kísérteties hangok és halk nevetések kísérték a lépteiket, miközben a szellemek mintha csak arra vártak volna, hogy megtréfálják a bátrakat. Minden háznál egy kis izgalom, egy kis rettegés várta őket. 

Megérkezett a Halloween Kaposfőre

Fotók: Lang Róbert

A csoportok átsurrantak a kertek között, miközben a felnőttek mosolyogva figyelték az apró démonok kalandjait. Az este bizonyította, hogy egy kis játékos borzongás és édesség nemcsak a gyerekek arcára csal mosolyt, hanem erősíti a falu közösségét is, és mindenki emlékezetébe vésődik egy különleges Halloween-éjszaka Kaposfőn, immáron több éve.

 

 

