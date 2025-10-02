Spanyol pikkelyes tükröst is a szákba terelt - ekkora fogása volt ebben a dunántúli tóban a szerencsés horgásznak! - fotók!

– Halőr kollégáink ezúttal a másik oldalon; Hargitai Szilárd Armand és Peternel Attila a szabadságukat a Desedán töltve egy igen eredményes hetet tudhatnak maguk mögött – derült ki a Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatójából.

Hargitai Szilárd Armand lenyűgöző fogása

Több mint 10 db 10 kg feletti ponty megfogása mellett Szilárd egy igazán egyedi, spanyol pikkelyes tükröst is szákba terelt, amely meghaladta a 15 kg feletti határt.

A hal ugyan már egy ismert hal volt, 2023-ban fogták meg kb 10kg-os súllyal, viszont most mivel 15kg felett volt, így elláttuk chippel is.

A jelölt halak adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/index.php