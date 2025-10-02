Sikerek a tónál
39 perce
Spanyol pikkelyes tükröst is a szákba terelt - ekkora fogása volt ebben a dunántúli tóban a szerencsés horgásznak! - fotók!
– Halőr kollégáink ezúttal a másik oldalon; Hargitai Szilárd Armand és Peternel Attila a szabadságukat a Desedán töltve egy igen eredményes hetet tudhatnak maguk mögött – derült ki a Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatójából.
Több mint 10 db 10 kg feletti ponty megfogása mellett Szilárd egy igazán egyedi, spanyol pikkelyes tükröst is szákba terelt, amely meghaladta a 15 kg feletti határt.
A hal ugyan már egy ismert hal volt, 2023-ban fogták meg kb 10kg-os súllyal, viszont most mivel 15kg felett volt, így elláttuk chippel is.
A jelölt halak adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/index.php
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre