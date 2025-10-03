október 3., péntek

Helga névnap

47 perce

Sajtkergető verseny, száguldozó F1-es autó: íme a képtelen somogyi sportesemények kvíze

Címkék#sport#Forma 1#kvíz

Legújabb kvízünk olyan somogyi sporteseményekről és a sporthoz köthető különlegességekről szól, melyekre sokan már nem emlékeznek. Teszteld tudásod mennyire tartottad rajt ujjad a somogyi sportélet ütőerén!

Sajtkergető verseny, száguldozó F1-es autó: íme a képtelen somogyi sportesemények kvíze

 

1.
Játszott Kaposváron az akkor a világ legjobbjának tartott női kubai röplabdaválogatott.
2.
Volt motorcsónak Forma500-as magyar nagydíj Gyékényesen.
3.
Volt Kaposváron Guinness-rekord kísérlet. Rengetegen dekáztak egyszerre.
4.
Volt Somogyban tradicionális svájci birkózás (Schwingen).
5.
Játszott a kaposvári városi sportcsarnokban NBA-s kosárlabdázó.
6.
Volt Somogyban curling verseny.
7.
Volt Somogyban bemutató baseball meccs amerikai csapattal.
8.
Volt Somogyban amerikai foci mérkőzés.
9.
Vezetett Siófok utcáin Forma 1-es autót Palik László.
10.
Rendeztek angol mintára sajtgurító versenyt a Szennai Skanzen dombján.

 

 

