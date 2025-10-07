Sportnapon bizonyítottak a Mathiász diákjai

Balatonboglári Platán strandon az ESSD (European School Sport Day) keretein belül. Az idei a rendezvény mottója az "együttműködés ereje" volt.

Az eseményen a Zselici Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesülettől Galambos Erika érkezett, hogy a tanulókkal megismertesse a pontvadászatot, ahol egy telefonra letölthető applikáció segítségével tudták a résztvevők teljesíteni a tájfutópályát.

Minden osztályban 3db 2-3 fős csapatot kellett alakítani bármilyen összetételben és kiosztani köztük a 3 különböző pályát.

- mondta el Galambog Erika edző.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia képviseletében Várhelyi Mónika az egészséges életmóddal kapcsolatos totóval készült a diákoknak.

A Platán strandon sok féle feladat várt az osztályokra. Volt élő csocsó, élő csúzli, helyből távolugrás, kézigránát hajítás, spinning, váltófutás és a "Kapu" az űrben projekt.