A sülkaland rosszul is elsülhet

Címkék#tarajos sül#sül#állatkert

A kutyasétáltató gazdák figyeljenek a kedvenceikre. Nehogy találkozásuk esetén kárt tegyen a kutyákban egy tarajos sül, tette közzé a jászberényi állatkert a meglepő figyelmeztetést.

Kovács Gábor László

A kis helyi zoo néhány hete dél-afrikai sülöket szerzett be, és érkezésük után a hosszú tüskéjű állatokat karanténba zárták, ám másnap reggel megdöbbenve látták, hogy az ajtót rögzítő fémszalag pántját szétvágták, a bejáratot nyitva találták, és a két sülnek nyoma veszett. Nem tudni, hogy mi lehetett a betörők célja, bár az emberben önkéntelenül felsejlik gyermekkorunk filmklasszikusa, a Keménykalap és krumpliorr az állatkerti tolvajokról. Ám a sülöket nem vitték el, sőt egyiküket megtalálták az állatkert területén, de a másik bizonyíthatóan elkóborolt.

tarajos sül szökött el
A tarajos sül bár kehet, hogy boldogan sétálgat, de a kutyák nem biztos, hogy örüplnek majd a találkozásnak 
Fotó: AI

Ezért volt szükség a figyelmeztetés kiadására, hogy az ebtartók a környéken semmiképp ne engedjék el kutyáikat, főként az erdős, gazos területen, nehogy bármelyik állat megsérüljön. 

Sül még nem, de más vadállat már elkóborolt Somogyban

Somogyban szaladgált már emu a 67-es úton, és ugrált kenguru az igali kukoricásban, de tarajos sült még nem üldöztek a hatóságok. Ha így folytatódik, az egzotikus állatok behurcolásáaval, és az invazív fajok terjedésével miatt végül átalakul majd a hagyományos somogyi vadállomány, főként ha enyhék a telek. A betelepülő ázsiai lódarazsak ellen már csapdákat helyeznek ki a somogyi méhészek. A klímaváltozás kétségtelenül megbolygatta az állatok világát, de ők is az emberhez vannak kötve láthatatlan kötelékekkel. Arra kell fokozottan vigyáznunk, nehogy az emberiség és emberségünk rendje megbolyduljon.   

