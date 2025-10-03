Három ok, amiért súlyos balesetet szenvedhet a gyereked

Az ”Anya, hadd ne kössem be magam, csak a boltig megyünk el!”, vagy ”Nem kell a gyerek ülés, csak a mamához megyünk a szomszédba ebédelni” sokak számára lehet ismerős. Nem kéne engednünk a gyermeki könyörgésnek, mégis megtesszük. Nem vigyázunk és nem vesszük elég komolyan a gyerekülés kérdést. Pedig az egész egy kattintás, no meg némi hiszti, de nagyon sok múlhat rajta. Íme három hiba, amit szinte mindenki elkövet, nem is sejtve, hogy akár súlyos baleset is lehet a vége.

Súlyos baleset lehet a vége, ha nem megfelelő módon alkalmazzuk a gépjárműben a gyermek biztonságát szolgáló eszközöket

Fotó: Gazdag Mihály

Ismerd meg a KRESZ-t és elkerülhető a súlyos baleset

A gyermekbiztonsági rendszerekre vonatkozó szabályok a KRESZ-rendeletben feketén-fehéren le van írva, azok alól kibújni nemcsak hogy büntetendő, de jó nagy marhaság is, hiszen a gyermekeink életéről van szó. Sokan azonban kicsit könnyelműen vesszük a kérdést, pedig a baj másodpercek alatt megvan és nem is kell, hogy mi legyünk érte a felelősek.

– A KRESZ-rendelet 48. § (7) bekezdés tartalmazza, hogy a gépkocsiban vagy a mopedautóban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. Ugyanitt előírás, hogy a gyermekbiztonsági rendszert a jármű gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell rögzíteni (a gyártó által előírt módon). Tovább az is szerepel benne, hogy ha az első üléshez légzsák tartozik, a gyermekbiztonsági rendszer — ha menetiránynak ellentétes irányban van — csak akkor szerelhető be, ha az adott ülésnél a légzsák nincs, vagy előzetesen működését megakadályozták (például kikapcsolták) – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató.

A menetiránnyal ellentétesen elhelyezett gyermekülés rögzítése így zajlik helyesen

Fotó: Szendi Péter

A legtöbbet elkövetett három hiba

A gyermekbiztonsági rendszerek használata során a szülők gyakran követnek el olyan hibákat, amelyek csökkentik az ülés védelmi hatékonyságát, és veszélyeztetik a gyermek biztonságát. Sokszor könnyelműségből, máskor lustaságból nem védekeznek a legmegfelelőbb módon, pedig legféltettebb kincseikről van szó. Három hiba, ami komoly bajhoz vezethet: