Három ok, amiért súlyos balesetet szenvedhet a gyereked
Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be nagy kockázatot vállalunk. Súlyos baleset lehet a vége, ha nem vagy nem megfelelően használjuk a gyermekbiztonsági rendszereket.
Fotó: gorodenkoff
Az ”Anya, hadd ne kössem be magam, csak a boltig megyünk el!”, vagy ”Nem kell a gyerek ülés, csak a mamához megyünk a szomszédba ebédelni” sokak számára lehet ismerős. Nem kéne engednünk a gyermeki könyörgésnek, mégis megtesszük. Nem vigyázunk és nem vesszük elég komolyan a gyerekülés kérdést. Pedig az egész egy kattintás, no meg némi hiszti, de nagyon sok múlhat rajta. Íme három hiba, amit szinte mindenki elkövet, nem is sejtve, hogy akár súlyos baleset is lehet a vége.
Ismerd meg a KRESZ-t és elkerülhető a súlyos baleset
A gyermekbiztonsági rendszerekre vonatkozó szabályok a KRESZ-rendeletben feketén-fehéren le van írva, azok alól kibújni nemcsak hogy büntetendő, de jó nagy marhaság is, hiszen a gyermekeink életéről van szó. Sokan azonban kicsit könnyelműen vesszük a kérdést, pedig a baj másodpercek alatt megvan és nem is kell, hogy mi legyünk érte a felelősek.
– A KRESZ-rendelet 48. § (7) bekezdés tartalmazza, hogy a gépkocsiban vagy a mopedautóban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. Ugyanitt előírás, hogy a gyermekbiztonsági rendszert a jármű gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell rögzíteni (a gyártó által előírt módon). Tovább az is szerepel benne, hogy ha az első üléshez légzsák tartozik, a gyermekbiztonsági rendszer — ha menetiránynak ellentétes irányban van — csak akkor szerelhető be, ha az adott ülésnél a légzsák nincs, vagy előzetesen működését megakadályozták (például kikapcsolták) – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató.
A legtöbbet elkövetett három hiba
A gyermekbiztonsági rendszerek használata során a szülők gyakran követnek el olyan hibákat, amelyek csökkentik az ülés védelmi hatékonyságát, és veszélyeztetik a gyermek biztonságát. Sokszor könnyelműségből, máskor lustaságból nem védekeznek a legmegfelelőbb módon, pedig legféltettebb kincseikről van szó. Három hiba, ami komoly bajhoz vezethet:
- A biztonsági rendszerek használata elengedhetetlen
A védelmet csak akkor nyújtják, ha valóban alkalmazzuk őket. Ezért minden utazásnál, még a legrövidebbnél is, be kell csatolni a gyermek biztonsági övét. Gyakran csábító lehet a gondolat, hogy „csak a sarkig megyünk, nem szükséges bekötni”, ám ezzel komoly veszélynek tesszük ki a gyermeket. Az autóban minden utasnak kötelező a biztonsági öv használata, de különösen a szülők felelőssége, hogy gyermekeik megfelelő védelemben részesüljenek.
- A gyermek méretéhez illő eszköz kiválasztása
A biztonság alapfeltétele, hogy mindig a gyermek korának, súlyának és magasságának megfelelő ülést alkalmazzuk. A kisebbeket menetiránnyal ellentétesen elhelyezett gyermekülésben szükséges szállítani, egészen addig, amíg el nem érik az adott ülés súly- vagy magassági határát.
- A hevederek és biztonsági övek helyes beállítása
Mindegy, hogy gyermekünk melyik típusú ülésben utazik, a hevedert vagy biztonsági övet mindig feszesen kell rögzíteni. Ha a gyerekülés saját hevederrel rendelkezik, fontos ellenőrizni, hogy az kellően szoros legyen, és a kulcscsont tájékán ne lehessen az övet összecsippenteni. Amikor a gyermek már ülésmagasítót használ, ügyeljünk arra, hogy a biztonsági öv a mellkasán vezessen át, és úgy fusson a válla mellett, hogy közben ne érjen a nyakához.
Ennyibe fáj, ha elcsíp a rendőr
Tekintettel arra, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkalmas arra, hogy emberek életét, testi épségét veszélyeztesse, ezért elengedhetetlenül szükséges a szankcionálás, erre pedig jelenleg az objektív felelősség elvén alapuló eljárás a legmegfelelőbb. A gyermek biztonsági öv vagy gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása a KRESZ 48. § (7) bekezdése szerinti szabály megsértésének minősül — ez „a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése” kategóriájába tartozik. Így ha valaki nem használ megfelelő gyermekbiztonsági rendszert, akkor helyszíni bírságként 24 000 Ft, vagy pénzbírságként 46 800 Ft szabható ki.