Felborult autók, kigyulladt lánctalpas – nem unatkoztak a tűzoltók a hétvégén Somogyban

Épületben, személyautóban és szabadtéren felcsapó lángokkal is meg kellett küzdenie az egységeknek – az egyik balatoni karambolban két motoros súlyos sérüléseket szenvedett.

Súlyos sérüléseket szenvedett a motoros a 7-es főúton

Fotó: Siófok HTP

Összeütköztek, mentők, kórház, forgalmi akadály, áramtalanították a járműveket – újabb balatoni baleset

– Összeütközött egy személyautó és két motoros vasárnap délután Zamárdi és Siófok között, a 7-es főúton – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A baleset során a két motoros súlyos sérüléseket szenvedett, ellátásukban két szabadnapos tűzoltó is közreműködött. A mentők mindkét sérültet kórházba szállították. A siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a sérült járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.

Azt is közölték: letért az úttestről, majd beton villanyoszlopnak ütközött péntek reggel egy gépkocsi a Lengyeltóti és Gyugy közötti úton. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult az összeroncsolódott járműbe, a balatonboglári önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A sérültet a mentők kórházba szállították.

Kigyulladt egy lánctalpas munkagép péntek délután, Lábodnál. A jármű teljes terjedelmében égett, amikor a nagyatádi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. Az egység habosított vízsugárral fojtotta el a lángokat és visszahűtötte a felhevült alkatrészeket. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt egy személyautó Nagyatádon

Fotó: Nagyatád HTP

Borzalmas ütközés: súlyos sérüléseket szenvedett két motoros a Balaton parton – Daránynál egy autó borult fel

Felborult egy személyautó péntek este a 6-os főúton, Darányhoz közel. A kocsi a tetején állt meg, vezetője a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott szállni a járműből, nem sérült meg. A barcsi hivatásos tűzoltók kerekeire állították az autót, majd áramtalanították, az üzemanyagtartálya nem sérült meg.

Öt szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban, volt ahol a tarló borult lángba, míg másutt kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemét égetésről is érkezett bejelentés. Egy batéi tárolóban a trágya kapott lángra. Megközelítőleg húsz köbméternyi trágya gyulladt meg, amelyet erőgép kihordott a tárolóból, a kaposvári hivatásos tűzoltók pedig több vízsugárral eloltották az izzó részeket.