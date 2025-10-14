4 órája
Leégett a kéthelyi szociális otthon, öt városból rohantak tűzoltók a helyszínre
Kéthelynél leégett a műemléki védettségű, neobarokk stílusú volt Hunyadi-kastély, amely a Fővárosi Tanács egészségügyi szociális otthonaként működött. A súlyos tűzesetben személyi sérülés nem történt, de a keletkezett kár mintegy huszonkét és fél millió forintra tehető. A tűzoltóegységek több irányból kezdték meg az oltást, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését.
Történt ez az eset 1986 nyarán, amikor a nyári hőség már hetek óta tartott: súlyos tűzeset rázta meg Kéthelyt. Délelőtt tizenegykor riasztották a tűzoltókat, először a marcali egységek érkeztek a helyszínre, a Hunyadi-kastélyhoz. Ők kimentették az embereket és az értékek egy részét. Közben megkezdődött az oltás, ekkor az épület balszárnyának és középső részének teteje már lángokban állt, a tűz azonban még nem terjedt át a jobb szárnyra.
Nagy Antal, a marcali tűzoltóság parancsnoka elmondta akkor elmondta, amikor kiérkeztek a helyszínre, már olyan nagy volt a tűz, hogy nagyobb katasztrófát feltételeztek. A jobbszárnyon a lángokat alig tudták megfékezni.
Tűzoltók, akik hősiesen küzdöttek a súlyos tűzeset megfékezésén
Sorra érkeztek a tűzoltók Kaposvárról, Nagyatádról, Keszthelyről, Zalaegerszegről és Nagykanizsáról. Hét tűzoltófecskendővel, négy létrával és számos vízszállító járművel összesen 69 lánglovag vett részt a tűz megfékezésében. Délután a honvédség is bekapcsolódott a munkába, a katonák a romok eltakarításában segédkeztek. Három órakor a lángok időnként még fellobbantak, addigra az épület nagy része teljesen leégett, csupán a falak maradtak.
Az oltást Kiss László vármegyei tűzoltóparancsnok-helyettes vezette. Tájékoztatása szerint a tűz keletkezésének oka ismeretlen volt. Az otthon lakói ebédjüket a szabadban fogyasztották el, és estig mind a 324 gondozott helyet kapott a társintézményekben. A szőcsénypusztai szakmunkásképző kollégium is felajánlotta segítségét.
1986 nyarán tehát ez a tűzeset komoly megpróbáltatás elé állította a helyi közösséget és a tűzoltókat egyaránt. Az eset rámutatott a hatékony összefogás fontosságára egy váratlan katasztrófa esetén.