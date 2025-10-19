Tökös trükkök a konyhában, összeszedtünk néhány különleges és kihagyhatatlan őszi receptet

Ha eddig csak a jól ismert, klasszikus rántott tök jutott eszedbe,akkor itt az ideje, hogy megújítsd a recepttáradat. A sütőtök sokkal többre képes ennél: ezek a különleges tökös fogások frissek, táplálóak és laktatóak, ráadásul egyáltalán nem idézik a menzai ízeket.

Sütőtök – az ősz legszínesebb alapanyaga

Fotó: Karnok Csaba

Olasz sütőtökös rizottó

Az ősz egyik legfinomabb fogása, amely egyszerre krémes és tápláló. Egy közepes méretű sütőtököt meghámozunk, majd lereszelünk vagy apró kockákra vágunk, és egy fej finomra aprított hagymával együtt olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadunk három deci rizottó rizst, amit szintén kissé megpirítunk, majd fokozatosan, körülbelül egy liter forró húslevessel (alaplével) felöntve, lassú tűzön, gyakori keverés mellett főzzük. A főzés során a levet apránként pótoljuk, hogy krémes maradjon az étel.

Amikor kész, egy evőkanál kakukkfűvel, egy teáskanál cukorral, sóval és ételízesítővel ízesítjük, majd 5 dkg vajjal krémesítjük. Tálaláskor frissen őrölt borssal, petrezselyemmel és reszelt parmezánnal szórjuk meg, és egy kevés olívaolajjal locsoljuk meg.

Fotó: Nemeth Andras Peter

Pumpkin Spice Latte

Az őszi hangulat legfinomabb itala, a sütőtökös Pumpkin Spice Latte könnyen elkészíthető otthon is. Ehhez két evőkanál sütőtökpürét egy kisebb lábasba teszünk, hozzáadunk egy teáskanál fahéjat, fél teáskanál szerecsendiót, ugyanennyi őrölt gyömbért és negyed teáskanál szegfűszeget, majd lassú tűzön, folyamatos keverés mellett melegítjük, hogy az ízek összeérjenek. Ezután ízlés szerint egy-két evőkanál juharsziruppal vagy mézzel édesítjük, és egy csésze tejet öntünk hozzá, ügyelve, hogy ne forrjon fel.

Közben elkészítünk egy csésze friss eszpresszót, és ha van rá lehetőség, a tejet habosítjuk, akár tejhabosítóval, akár egy befőttesüvegben rázva. Végül a kávét egy bögrébe öntjük, ráadagoljuk a fűszeres, habos tejet, és ha szeretnénk, tejszínhabbal, fahéjjal vagy szerecsendióval koronázzuk meg a tökéletes őszi italt.

– Számos elkészítési mód létezik, akár külön szirupot is főzhetünk, amit hűtőben tárolva bármikor elővehetünk, így egy gyors, őszi hangulatú kávéhoz csak egy kanálnyi kell belőle. Ráadásul ajándéknak is remek ötlet lehet – írta egyik olvasónk, Tóth Nelli, aki saját tapasztalatait is megosztotta:

– A fűszereket (fahéjat, szerecsendiót, gyömbért és szegfűszeget) összefőztem vízzel és cukorral. Ezután hozzáadtam a boltban vásárolt, natúr sütőtökpürét, majd az egészet alaposan összeforraltam, végül leszűrtem. Hatalmas sikert aratott – mondta el nekünk Nelli.