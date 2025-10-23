október 23., csütörtök

Szabadsáááág!

2026-ban így vegyél ki szabit, hogy a legkevesebbet kelljen dolgoznod

Címkék#kaposvári#naptáramat#munkaszüneti nap

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen gondolnak arra, hogyan lehetne a jövő évi pihenőnapokat és hosszú hétvégéket a lehető legjobban kihasználni. A szabadságok tervezése kulcsfontosságú: ha okosan időzítjük a szabadnapokat, akár több hetes feltöltődés is kijöhet a rendelkezésre álló napokból. 2026-ban szerencsére több lehetőség is adódik arra, hogy a hétvégéket és munkaszüneti napokat kombinálva hosszabb nyaralásokat, utazásokat vagy otthoni feltöltődést alakítsunk ki.

Molnár Dániel
Fotó: PeopleImages

A szabadságok tervezése sokszor komoly fejtörést okoz, hiszen mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni a rendelkezésre álló napokból. 2026-ban szerencsére több olyan alkalom is adódik, amikor okos tervezéssel hosszabb pihenőket lehet összeállítani, akár belföldi utazásokra vagy otthoni feltöltődésre.

Szabadságok tervezése tudatosan 2026-ra. Fotó: Unger Tamás
— Minden év elején átnézem a naptáramat, és előre megtervezem, mikor veszem ki a szabadságomat, hogy a hosszú hétvégéket maximálisan ki tudjam használni. Szerintem így nemcsak többet pihenek, hanem stresszes időszakokat is könnyebben átvészelek, mert mindig van valami feltöltődésre váró időszak. Ez számomra nem luxus, hanem a tudatos élet része, amivel a munka és a magánélet egyensúlyát is fenntartom — Kovács Ágnes, kaposvári lakos.

nagy nyaralas (2)
Tudatos tervezéssel hosszabb nyaralást is kialakíthatunk. Fotó: Laszlo Szirtesi

A legfontosabb, hogy ismerjük a munkaszüneti napok elhelyezkedését az évben, és ezek köré ütemezzük a szabadságunkat. Ha a hétvégéket és néhány szabadnapot kombináljuk, akkor a 23 nap szabadnap felhasználásával akár 55 napot is pihenhetünk 2026-ban, ami közel nyolc hétnek felel meg. Sőt, ha valakinek ennél több szabadsága van, még hosszabb pihenőidő is összehozható.

Szabadságok tervezése — hosszú hétvégék 2026-ban

Íme a legfontosabb hosszú hétvégék és a javasolt szabadságkihasználás:

  • Április 3–6. — Húsvéti hétvége: akár 10 vagy 16 napra is meghosszabbítható 4 vagy 8 nap szabadsággal, a környező hétvégéket beleszámítva.
  • Május 1–3. — Hosszú hétvége: 9 napra hosszabbítható 4 nap szabadsággal, az előtte lévő hétvégét figyelembe véve.
  • Május 23–25. — Pünkösdi hétvége: szintén 9 napra nyújtható 4 nap szabadsággal, az utána következő hétvégét beleszámítva.
  • Augusztus 20–23. — Hosszú hétvége: 9 napra bővíthető 3 nap szabadsággal, az előtte lévő hétvégét is figyelembe véve.
  • Október 23–25. — Hosszú hétvége: 9 napra hosszabbítható 4 nap szabadsággal.
  • December 25–27. — Karácsonyi hosszú hétvége: mivel december 24. hivatalosan nem munkaszüneti nap, így 9 napra növelhető 4 nap szabadsággal, az előtte lévő hétvégét is beleszámítva.

Érdemes kiemelni, hogy január 1. és 4. között szintén hosszú hétvége lesz, azonban március 15. és november 1. vasárnapra esik, így ezek a napok a szabadságtervezésben nem jelentkeznek extra pihenőként.

 

