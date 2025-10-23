Új szabályozás: könnyebben építkezhetsz az előkertedben - mutatjuk a trükköt

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely az építkezésekre, felújításokra és bővítésekre vonatkozó legfontosabb előírásokat tartalmazza. A változások bizonyos esetekben könnyítéseket jelentenek az építkezők számára, ugyanakkor a konkrét lehetőségeket továbbra is nagymértékben meghatározza a helyi építési szabályzat.

Új szabály az előkertekkel kapcsolatosan

Fotó: Karnok Csaba

A TÉKA legutóbbi módosítása a legnagyobb könnyítést az előkerti és oldalkerti építkezések szabályozásában hozta. Az új rendelkezések szerint minden építési övezetben elhelyezhetők azok a melléképítmények, amelyek az adott épület rendeltetésszerű használatához szükségesek – kivéve, ha ezt a helyi építési szabályzat másként írja elő. A módosítás pontosítja az elő-, oldal- és hátsókert fogalmát, valamint azok előírt méreteit is. Emellett a melléképítmények meghatározását is kibővítették, így mostantól többféle építmény tartozhat ebbe a kategóriába.

Változtak a szabályok

– Korábban tilos volt az elő- és oldalkertben olyan épületgépészeti berendezéseket elhelyezni, amelyek közterületről láthatók – például a klímaberendezések kültéri egységeit – mondta el Dr. Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd. – Most azonban a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, általános gazdasági, ipari gazdasági és egyéb ipari gazdasági területeken már szabadabban lehet elhelyezni ezeket az eszközöket, akár az utcafrontra is. Ezekben az övezetekben mostantól oda tehetik a kültéri egységeket, ahová szeretnék – folytatta.

Mit építhetünk a hátsó kertben?

A törvény szerint a hátsó kertben számos melléképítmény elhelyezhető, például kerti és nyári konyha, valamint tárolók személygépkocsik, kerékpárok és motorkerékpárok számára. Emellett szauna, kerti szerszámtároló és tűzifatároló épületek is megépíthetők, mindez a szükséges védőtávolságok betartásával.

Az üvegházak és fóliasátrak csak akkor helyezhetők el, ha legalább másfél méter távolságra vannak a szomszédos telek határától.

Mit lehet építeni oldal- és hátsókertben lakóterületen?

Az oldal- és hátsókertben elhelyezhető egy legfeljebb 20 négyzetméteres, minden oldalról nyitott kerti tető, amelynek legmagasabb pontja legfeljebb 3 méter lehet. Emellett megújuló energiaforrás műtárgyai és épületgépészeti berendezések, például napelem inverter és hőszivattyú kültéri egysége is telepíthető úgy, hogy az ne legyen látható közterületről, és ne zavarja a szomszédokat.