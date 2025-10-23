október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

39 perce

Új szabályozás: könnyebben építkezhetsz az előkertedben - mutatjuk a trükköt

Címkék#melléképítmény#törvény#szabályzat

Nemrég sok ingatlantulajdonos örülhetett egy építési szabályzat változásának, amely lazított a melléképületek építésére vonatkozó előírásokon. De vajon tényleg ilyen egyszerű a helyzet? Íme, a részletes építési szabályok, amiket érdemes ismerni.

Munkatársunktól
Új szabályozás: könnyebben építkezhetsz az előkertedben - mutatjuk a trükköt

Fotó: VanoVasaio

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely az építkezésekre, felújításokra és bővítésekre vonatkozó legfontosabb előírásokat tartalmazza. A változások bizonyos esetekben könnyítéseket jelentenek az építkezők számára, ugyanakkor a konkrét lehetőségeket továbbra is nagymértékben meghatározza a helyi építési szabályzat.

Új szabály az előkertekkel kapcsolatosan Fotó: Karnok Csaba
Új szabály az előkertekkel kapcsolatosan
Fotó: Karnok Csaba

A TÉKA legutóbbi módosítása a legnagyobb könnyítést az előkerti és oldalkerti építkezések szabályozásában hozta. Az új rendelkezések szerint minden építési övezetben elhelyezhetők azok a melléképítmények, amelyek az adott épület rendeltetésszerű használatához szükségesek – kivéve, ha ezt a helyi építési szabályzat másként írja elő. A módosítás pontosítja az elő-, oldal- és hátsókert fogalmát, valamint azok előírt méreteit is. Emellett a melléképítmények meghatározását is kibővítették, így mostantól többféle építmény tartozhat ebbe a kategóriába.

 

Változtak a szabályok

– Korábban tilos volt az elő- és oldalkertben olyan épületgépészeti berendezéseket elhelyezni, amelyek közterületről láthatók – például a klímaberendezések kültéri egységeit – mondta el Dr. Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd. – Most azonban a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, általános gazdasági, ipari gazdasági és egyéb ipari gazdasági területeken már szabadabban lehet elhelyezni ezeket az eszközöket, akár az utcafrontra is. Ezekben az övezetekben mostantól oda tehetik a kültéri egységeket, ahová szeretnék – folytatta.

Mit építhetünk a hátsó kertben?

A törvény szerint a hátsó kertben számos melléképítmény elhelyezhető, például kerti és nyári konyha, valamint tárolók személygépkocsik, kerékpárok és motorkerékpárok számára. Emellett szauna, kerti szerszámtároló és tűzifatároló épületek is megépíthetők, mindez a szükséges védőtávolságok betartásával.
Az üvegházak és fóliasátrak csak akkor helyezhetők el, ha legalább másfél méter távolságra vannak a szomszédos telek határától.

Mit lehet építeni oldal- és hátsókertben lakóterületen?

Az oldal- és hátsókertben elhelyezhető egy legfeljebb 20 négyzetméteres, minden oldalról nyitott kerti tető, amelynek legmagasabb pontja legfeljebb 3 méter lehet. Emellett megújuló energiaforrás műtárgyai és épületgépészeti berendezések, például napelem inverter és hőszivattyú kültéri egysége is telepíthető úgy, hogy az ne legyen látható közterületről, és ne zavarja a szomszédokat.

Ha a helyi szabályzat nem tiltja, terepszint alatt gépjárműtároló, valamint pince is építhető az építési helyen kívül, amennyiben ez nem korlátozza a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát.

Melléképület elhelyezése az előkertben: a helyi szabályzat dönt

Bár a törvény bizonyos melléképületek és építmények előkerti elhelyezését engedélyezi, a végső döntés a helyi önkormányzaté. Ha a helyi építési szabályzat megengedi, a gazdasági területeken szélesebb körben lehet melléképületeket elhelyezni.

  • A kereskedelmi, szolgáltató, általános és ipari gazdasági területeken az elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhető legfeljebb 50 négyzetméteres portaépület, fedett kerékpártároló, sprinkler tartály és gépház, valamint közművekhez kapcsolódó termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó és mérő építmények, vezetékek és berendezések, továbbá csapadékvíz- és oltóvíztároló, valamint aggregátor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu