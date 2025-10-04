október 4., szombat

Ferenc névnap

Több híresség is megfordult egykor a kis somogyi településen

„A szépet, jót akarjuk, s érezzük, hogy hitünknek szárnya van! – idézett Juhász Gyula Prológus című verséből a Szabásért Egyesület és Női Kara 25., egyben a sportkör 80. jubileumi rendezvényén Rozina Zoltánné, az alapítók egyike.

Varga László

A 90 éves Kati néni visszaemlékezésében részletesen mesélt a mögöttük hagyott évekről, fel­elevenítve a sikeres szerepléseiket, megemlítve az erdélyi és szlovákiai nagy sikerű fellépéseket is. Nem kis büszkeséggel szólt arról is, hogy országos ismertségük révén más hírességek mellett többször járt náluk a néhai Farkas Ferenc kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, karmester, érdemes és kiváló művész is. 

szabás
Ruzsa Jánosné  a mai napig színvonalasan irányítja az énekkart Szabáson.

Kovács István, a Szabásért Egyesület közel húsz évig regnáló elnöke elmondta, hogy 2000-ben polgármesterként azzal a céllal kezdeményezte a szervezet és akkor még külön az énekkar megalakítását, hogy a millenniumi ünnepség méltó megrendezésében segítsék az önkormányzatot. Maga sem gondolta, hogy a néhai Rozina Zoltán egykori iskolaigazgató révén egy határainkon túl is ismert, kiváló énekkar jön létre, amelynek a mai napig kiváló a kapcsolata az önkormányzattal. Elismerően beszélt a jelenlegi kórusvezető, Ruzsa Jánosné szerepéről is, aki Rozina Zoltán halála után a mai napig színvonalasan irányítja az énekkart. 

Remek műsorok is tarkították a szabási rendezvényt

Az ünnepi műsorban többek között az ő szép szólóénekének és versbe foglalt megemlékezésének, a jubilálók színvonalas összeállításának, valamint a település szülötte, Szerencsés Józsefné vezetésével a kaposvári Korona Nyugdíjasegyesület fergeteges műsorának tapsolhattak a nézők. A köszöntők után Horváth Viktor polgármester, egyúttal a sportkör elnöke és Gonda Attila, az egyesület jelenlegi vezetője méltatta az ünnepelteket. A megemlékezést követően a kaposvári Rákóczi öregfiúkkal játszottak késhegyre menő focimeccset, majd látták vendégül az egykoron szebb napokat megélt labdarúgókat. 

