október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

12 százalékos minimálbér emelést tart elfogadhatónak a szakszervezet

Címkék#székház#Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogyi#Zlati Róbert#összejövetel#esemény#Svajda József

A megújult Cseri utcai épületbe hívott össze találkozót csütörtökön Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője. Elmondta: erre a napra azokat hívták meg, akik segítették a ház megújulását.

Lugosi Laura
12 százalékos minimálbér emelést tart elfogadhatónak a szakszervezet

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője elmondta: a munkálatok június 16-án kezdődtek, és nagyjából a nyár végére be is fejeződtek, bár néhány kisebb feladat még hátravan. A rendezvényen a munkáltatók, a szakszervezetek és a nyugdíjas tagok egyaránt jelen voltak, mintegy húszan. 

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője mondott köszöntőbeszédet
Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője mondott köszöntőbeszédet Fotó: Muzslay Péter 

Felújítás, jövőbe tekintés a szakszervezeti szövetségnél

Az eseményen többek közt részt vett Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség országos elnöke, Kispál Viktor és Pallagi Gyula alelnökök, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője. 

A felújításban nyújtott segítségért Svajda József külön köszönetet mondott Biró Norbertnek, Gombos Attilának, a Kapos Holding elnök-vezérigazgatójának, a Videoton részéről Pálca Levente ügyvezető igazgatónak, Gerber András szenior igazgatónak,  valamint a Kometa 99 képviseletében jelen lévő Hollósy Tibor ügyvezető igazgató-helyettesnek. A beruházók közül Berta János, a Kapos-Nova Kft. tulajdonosa ezúttal nem tudott részt venni a találkozón, de neki is külön köszönetet mondtak, akárcsak Tóth Gábornak, a TT Ablak ügyvezetőjének. 

Zlati Róbert beszélt a jövő évi bérekről
Zlati Róbert beszélt a jövő évi bérekről Fotó: Muzslay Péter

Svajda József után Zlati Róbert szót ejtett a jövő évi bérekről és a minimálbér-tárgyalások állásáról is. Kiemelte, hogy bár a hároméves megállapodás második évéhez közelednek, a gazdasági mutatók – az infláció, a GDP-növekedés és az átlagbérek alakulása – nem a prognózis szerint teljesültek, ezért új egyeztetésekre van szükség. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség 10 %-os garantált bérminimum- és 12 %-os minimálbér-emelést tart elfogadhatónak, mivel ez biztosíthatná, hogy 2027-re a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 %-át.

Az elnök szerint a legfontosabb cél, hogy a magyar munkavállalók tisztességes, megélhetést biztosító alapbéreket kapjanak. 

Megemlítette, hogy a kormány a megegyezés előmozdítása érdekében 1 %-os szociális hozzájárulási adócsökkentést is kilátásba helyezett.

Beszédében kitért arra is, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség az elmúlt években több vármegyében hajtott végre értéknövelő beruházásokat, köztük Somogyban is, ahol a székház megújult. Hangsúlyozta, hogy a szervezet stabil gazdasági háttérrel tevékenykedik, és célja a tagszervezetek közötti együttműködés és kohézió erősítése, valamint a szakszervezeti munka vármegyei megerősítése.

Hollósy Tibor és Svajda József szemlézik a megújult székházat
Hollósy Tibor és Svajda József szemlézik a megújult székházat Fotó: Muzslay Péter 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu