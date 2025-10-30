12 százalékos minimálbér emelést tart elfogadhatónak a szakszervezet

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője elmondta: a munkálatok június 16-án kezdődtek, és nagyjából a nyár végére be is fejeződtek, bár néhány kisebb feladat még hátravan. A rendezvényen a munkáltatók, a szakszervezetek és a nyugdíjas tagok egyaránt jelen voltak, mintegy húszan.

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei vezetője mondott köszöntőbeszédet Fotó: Muzslay Péter

Felújítás, jövőbe tekintés a szakszervezeti szövetségnél

Az eseményen többek közt részt vett Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség országos elnöke, Kispál Viktor és Pallagi Gyula alelnökök, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője.

A felújításban nyújtott segítségért Svajda József külön köszönetet mondott Biró Norbertnek, Gombos Attilának, a Kapos Holding elnök-vezérigazgatójának, a Videoton részéről Pálca Levente ügyvezető igazgatónak, Gerber András szenior igazgatónak, valamint a Kometa 99 képviseletében jelen lévő Hollósy Tibor ügyvezető igazgató-helyettesnek. A beruházók közül Berta János, a Kapos-Nova Kft. tulajdonosa ezúttal nem tudott részt venni a találkozón, de neki is külön köszönetet mondtak, akárcsak Tóth Gábornak, a TT Ablak ügyvezetőjének.

Zlati Róbert beszélt a jövő évi bérekről Fotó: Muzslay Péter

Svajda József után Zlati Róbert szót ejtett a jövő évi bérekről és a minimálbér-tárgyalások állásáról is. Kiemelte, hogy bár a hároméves megállapodás második évéhez közelednek, a gazdasági mutatók – az infláció, a GDP-növekedés és az átlagbérek alakulása – nem a prognózis szerint teljesültek, ezért új egyeztetésekre van szükség. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség 10 %-os garantált bérminimum- és 12 %-os minimálbér-emelést tart elfogadhatónak, mivel ez biztosíthatná, hogy 2027-re a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 %-át.

Az elnök szerint a legfontosabb cél, hogy a magyar munkavállalók tisztességes, megélhetést biztosító alapbéreket kapjanak. Megemlítette, hogy a kormány a megegyezés előmozdítása érdekében 1 %-os szociális hozzájárulási adócsökkentést is kilátásba helyezett.

Beszédében kitért arra is, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség az elmúlt években több vármegyében hajtott végre értéknövelő beruházásokat, köztük Somogyban is, ahol a székház megújult. Hangsúlyozta, hogy a szervezet stabil gazdasági háttérrel tevékenykedik, és célja a tagszervezetek közötti együttműködés és kohézió erősítése, valamint a szakszervezeti munka vármegyei megerősítése.