2 órája
Százmilliót forintot költöttek a faluházra Gálosfán
Felújították a gálosfai faluházat és annak környékét, amelyre a település önkormányzata több mint 100 millió forintos támogatást nyert. A projekt keretében teljesen átalakítják az épületet és a jövőben arra is lesz lehetőség, hogy egyszerre többféle módon használják az épületet egy időben. Akadálymentesítik a parkolót és korszerűsítik is a faluházat.
Felújították a gálosfai faluházat és annak környékét, amelyre a település önkormányzata több mint 100 millió forintos támogatást nyert. A projekt keretében teljesen átalakítják az épületet és a jövőben arra is lesz lehetőség, hogy egyszerre többféle módon használják az épületet egy időben. Akadálymentesítik a parkolót és korszerűsítik is a faluházat.