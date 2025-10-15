október 15., szerda

Gálosfa

2 órája

Százmilliót forintot költöttek a faluházra Gálosfán

Felújították a gálosfai faluházat és annak környékét, amelyre a település önkormányzata több mint 100 millió forintos támogatást nyert. A projekt keretében teljesen átalakítják az épületet és a jövőben arra is lesz lehetőség, hogy egyszerre többféle módon használják az épületet egy időben. Akadálymentesítik a parkolót és korszerűsítik is a faluházat.

