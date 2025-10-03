A szemétszállítás rendje változatlan, de a súlyhatárral nagyon nem árt tisztában lenni

Az Energiaügyi Minisztérium közleményben reagált azokra a hírekre, amelyek szerint októbertől módosulna a háztartási szemétszállítás rendje. A tárca szerint téves az információ: a hulladék elszállítása és a lomtalanítás gyakorlata változatlan marad, az új szabályozás csak az építési-bontási hulladékra és a mobil hulladékudvarokra vonatkozik.

A szemétszállítás a súlyhatáron belül Fotó: Szabó Imre

A szemétszállítás zavartalan marad

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a kommunális hulladék gyűjtésére továbbra is a 2015 óta érvényben lévő szabályok vonatkoznak. A koncessziós szerződés értelmében a MOHU – a MOL leányvállalata – továbbra is köteles elszállítani a háztartások, intézmények és vállalkozások vegyes hulladékát, és nincs lehetősége önálló bírság kiszabására. A szaktárca szerint csak rendkívül indokolt esetben fordulhat elő, hogy a szállítás szünetel, például, ha a kuka építési törmelékkel van megtöltve – ez azonban eddig is így volt.

A hulladékgazdálkodás 2023 júliusában alakult át országosan, azzal a céllal, hogy egységes, magas színvonalú szolgáltatás működjön, miközben fennmarad a rezsicsökkentés rendszere. A minisztérium közleménye szerint sem a lakosság, sem az önkormányzatok nem számíthatnak olyan változásra, ami a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

A maximális súly szállítható

Minden kukaméret esetében meghatározták a maximális súlyt, amelyet a szolgáltató még elszállít, a hatóságok minden kukaméretre pontos súlykorlátot írtak elő.

A legkisebb, 60 literes edény legfeljebb 15 kilogramm hulladékot tartalmazhat, a 80 literes 17 kilogrammot, míg a 120 literes 27 kilogrammot.







