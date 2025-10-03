október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

1 órája

A szemétszállítás rendje változatlan, de a súlyhatárral nagyon nem árt tisztában lenni

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#MOHU#hulladék

A hulladékszállítás rendje nem változott október elsejétől, hangsúlyozta a szolgáltató. A túlsúlyos kukák súlyhatárával azonban nem árt tisztába lenni a szemétszállításhoz.

Kovács Gábor László
A szemétszállítás rendje változatlan, de a súlyhatárral nagyon nem árt tisztában lenni

Az Energiaügyi Minisztérium közleményben reagált azokra a hírekre, amelyek szerint októbertől módosulna a háztartási szemétszállítás rendje. A tárca szerint téves az információ: a hulladék elszállítása és a lomtalanítás gyakorlata változatlan marad, az új szabályozás csak az építési-bontási hulladékra és a mobil hulladékudvarokra vonatkozik.

A szemétszállítás a súlyhatáron belül Fotó: Szabó Imre
A szemétszállítás a súlyhatáron belül Fotó: Szabó Imre

A szemétszállítás zavartalan marad

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a kommunális hulladék gyűjtésére továbbra is a 2015 óta érvényben lévő szabályok vonatkoznak. A koncessziós szerződés értelmében a MOHU – a MOL leányvállalata – továbbra is köteles elszállítani a háztartások, intézmények és vállalkozások vegyes hulladékát, és nincs lehetősége önálló bírság kiszabására. A szaktárca szerint csak rendkívül indokolt esetben fordulhat elő, hogy a szállítás szünetel, például, ha a kuka építési törmelékkel van megtöltve – ez azonban eddig is így volt. 

A hulladékgazdálkodás 2023 júliusában alakult át országosan, azzal a céllal, hogy egységes, magas színvonalú szolgáltatás működjön, miközben fennmarad a rezsicsökkentés rendszere. A minisztérium közleménye szerint sem a lakosság, sem az önkormányzatok nem számíthatnak olyan változásra, ami a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

A maximális súly szállítható

Minden kukaméret esetében meghatározták a maximális súlyt, amelyet a szolgáltató még elszállít, a hatóságok minden kukaméretre pontos súlykorlátot írtak elő. 

A legkisebb, 60 literes edény legfeljebb 15 kilogramm hulladékot tartalmazhat, a 80 literes 17 kilogrammot, míg a 120 literes 27 kilogrammot.


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu