október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosság

1 órája

Megkérdeztük a szakértőt: tényleg kötelező a szén-monoxid-jelző? A válasz meglepő

Címkék#eszköz#szén monoxid#szabály

Ahogy lehűl az idő, és beköszönt a fűtési szezon, egy láthatatlan veszély is bekúszik otthonainkba. A szén-monoxid évente emberek százait fenyegeti — de egy apró jelzőkészülék akár meg is mentheti az életünket.

Molnár Dániel
Megkérdeztük a szakértőt: tényleg kötelező a szén-monoxid-jelző? A válasz meglepő

Ahogy beköszönt az ősz, a fűtési szezon kezdetével együtt megérkezik a láthatatlan veszély is, a szén-monoxid. Ez a gáz sem színtelen, sem szagtalan, így könnyedén megtéveszt minket. Elég egy rosszul szellőző kémény, egy hibás kazán vagy kandalló, és máris megtörténhet a baj. Nem véletlenül hívják a szakemberek „csendes gyilkosnak”. Sok embert csőbe húznak a szerelők, vagy az eladók, mondván hogy kötelezőek a szén-monoxid készülékek használata. Utána jártunk, és megkérdeztük a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és elmondták nekünk, hogy téves azaz információ, miszerint ezen jelző készülékek használata kötelező lenne. 
–Nem kötelező, de használatuk javasolt – emelte ki Mihályka Szabina, szóvivő. 

szén-monoxid jelző készülék
Szén-monoxid jelző készülék
 Fotó: Karnok Csaba

Mennyibe kerül egy szén-monoxid jelző készülék?

A szén-monoxid-jelzők az utóbbi évek egyik legfontosabb háztartási eszközévé váltak. Hangos riasztásukkal képesek életet menteni – de csak akkor, ha megfelelően választjuk ki és helyesen szereljük fel őket. Cikkünkben összeszedtük ezeket a fontos információkat.
A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a készüléket mindig megbízható szakboltban vásároljuk meg, ne kétes forrásból. Az olcsó, ellenőrizetlen eszközök ugyanis könnyen cserbenhagyhatnak. A hivatalosan engedélyezett modelleket több laboratóriumban tesztelik, így biztosak lehetünk abban, hogy vészhelyzetben nem hallgatnak el. Az árak nagyjából 6 és 25 ezer forint között mozognak, attól függően, hogy mennyire fejlett típust választunk. Ez elsőre soknak tűnhet, de gondoljunk bele: mennyit ér egy emberi élet?

Néhány elérhető modell a piacon, különböző ár kategóriában:

  • TRACON GYETCO218: Ez az alapmodell körülbelül 6 990 Ft-tól elérhető, és egyszerű, megbízható működést kínál.
  • Honeywell Home R200C-2: Körülbelül 12 530 Ft-tól kapható, és a Honeywell márka megbízhatóságát képviseli.
  • FireAngel FA3322-INT: Ez a fejlettebb modell körülbelül 14 250 Ft-tól érhető el, és LCD kijelzővel rendelkezik.
  • HOME Okos szén-monoxid érzékelő (CO10SMART): Ez az okos eszköz körülbelül 14 799 Ft-ba kerül, és WiFi kapcsolattal rendelkezik.
  • Honeywell Home R200C-2 + R200S-2 csomag: Ez a kombinált csomag körülbelül 20 058 Ft-tól elérhető, és mind szén-monoxid-, mind füstérzékelőt tartalmaz.

Falra kell szerelni, légzési magasság fölé

A felszerelésnél a legfontosabb szabály, hogy a készüléket ne egyszerűen egy polcra tegyük. A falra kell szerelni, méghozzá légzési magasság fölé, és lehetőleg a fűtő- vagy tüzelőberendezés közelébe. A hálószobák mellett is hasznos elhelyezni, hiszen alvás közben a mérgezés különösen alattomosan támad. A kémények rendszeres tisztítása szintén elengedhetetlen: a vegyes tüzelésű berendezéseknél évente, a gáztüzelésűeknél kétévente kötelező a kéményseprés. 

Szén-monoxid érzékelő
Szén-monoxid jelző készülékek rendszeres ellenőrzése fontos. 
Fotó: Löffler Péter

Ha az érzékelő riaszt, azonnal nyissunk ablakot, menjünk ki a szabadba, és hívjuk a 112-t. Sose menjünk vissza addig, amíg szakember meg nem vizsgálta a helyiséget. 

A jelző tehát nem csupán egy eszköz, hanem egy őrangyal a falon, amely csendben vigyáz ránk – de csak akkor tud segíteni, ha komolyan vesszük a figyelmeztetéseit. A fűtési szezon biztonsága nemcsak a jó berendezéseken múlik, hanem azon is, hogy felkészülünk-e a váratlan helyzetekre. Egy apró készülék, amely néhány ezer forintba kerül, a legnagyobb értéket, az életet óvhatja meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu