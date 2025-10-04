október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Őszi élmények kicsiknek és nagyoknak, színes programok a Szennai Skanzenben

Címkék#szennai skanzen#múzeumpedagógiai#Nagyanyáink kosztolója#Szezonja van#óvodások

A Szennai Skanzenben idén ősszel is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket, különösen az óvodás és kisiskolás korosztály számára. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében országosan zajlanak tematikus események, amelyek sorába a Szennai Skanzen is aktívan bekapcsolódik.

Lugosi Laura

Farkas Gergely, a Szennai Skanzen tagintézmény-vezetője, néprajzos muzeológus érdeklődésünkre elmondta: az idei fesztivál központi témája a „Szezonja van” szlogen köré épül, amely a divat és a stílus fogalmát nemcsak az öltözködésre, hanem a gasztronómiától a vidéki életformáig széles körben értelmezi. A programokat ennek szellemében állították össze.

A Szennai Skanzen
A Szennai Skanzen Fotó: szallas.hu

A Szennai Skanzennek fontosak a visszatérő vendégek

A keddi napon a látogatók egy szezonális múzeumpedagógiai foglalkozásba is betekintést nyerhettek: a szürethez és az őszhöz kapcsolódó tematikus programon óvodások vettek részt, de az iskolás korosztály számára is elérhető a foglalkozás - mondta a tagintézmény-vezető, majd hozzátette: a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a Zselic vidék falvainak hagyományaival, a hegyközségi élettel, a szüreti szokásokkal, hagyományokkal és népdalokkal. A középpontban természetesen a szőlő áll: a kisebbek mustkészítésen vehetnek részt, miközben a tárgyi környezeten keresztül a 19–20. század fordulójának borkészítési világát is megismerhetik.

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat elsősorban középső és nagycsoportos óvodásoknak, valamint iskolásoknak ajánlják. Farkas Gergely kiemelte: fontos számukra, hogy a gyerekek már egészen fiatalon rendszeresen visszatérjenek a múzeumba, így az évek során fokozatosan ismerős környezetté válik számukra a skanzen, és egyre mélyebb tartalmakat tudnak befogadni.

A Skanzen érdekes programokat kínál
A Skanzen érdekes programokat kínál Fotó: programturizmus.hu

Az őszi programok november 8-ig tartanak. Kiemelt esemény lesz október 12-én a „Nagyanyáink kosztolója”, amelynek fókuszában a táj jellegzetes gyümölcsei – a húsos som és a homoktövis – állnak. Két neves helyi termelő mutatkozik be, akik ismeretterjesztő előadásokkal, kóstolókkal és bemutatókkal várják a közönséget, kiegészítve a skanzen néprajzi gasztronómiai bemutatóival.

A Márton-nap szintén hagyományos és látogatott esemény: libás ételekkel, újborral és hagyományőrző programokkal idézik meg az őszi ünnepkört. Ezen kívül szakmai programok is helyet kapnak, például a Zichy Mihály Iparművészeti Technikum és a Rippl-Rónai Múzeum együttműködésével.

A Skanzen a Márton-nap után zár be részlegesen télre, de december közepéig hétvégenként továbbra is nyitva tart. Két kiemelt programmal készülnek: november 22-én a Szennai Hurka Fesztivál kísérőprogramjaként, majd december 6–7-én a kétnapos adventi hétvégén, ahol Mikulás-játékok, valamint a karácsonyi és adventi hagyományok elevenednek meg az épületekben és berendezésekben.

Az idei év ezzel zárul, a látogatókat pedig ismét márciustól várják újra a megszokott nyitvatartással.

További részletek a múzeum honlapján olvashatók, ahol a „Múzeumok Őszi Fesztiválja a Skanzenben” pontban megtalálható minden fontos információ a programokról.

Felülről
Felülről Fotó: szallas.hu


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu