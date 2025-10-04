Őszi élmények kicsiknek és nagyoknak, színes programok a Szennai Skanzenben

Farkas Gergely, a Szennai Skanzen tagintézmény-vezetője, néprajzos muzeológus érdeklődésünkre elmondta: az idei fesztivál központi témája a „Szezonja van” szlogen köré épül, amely a divat és a stílus fogalmát nemcsak az öltözködésre, hanem a gasztronómiától a vidéki életformáig széles körben értelmezi. A programokat ennek szellemében állították össze.

A Szennai Skanzen Fotó: szallas.hu

A Szennai Skanzennek fontosak a visszatérő vendégek

A keddi napon a látogatók egy szezonális múzeumpedagógiai foglalkozásba is betekintést nyerhettek: a szürethez és az őszhöz kapcsolódó tematikus programon óvodások vettek részt, de az iskolás korosztály számára is elérhető a foglalkozás - mondta a tagintézmény-vezető, majd hozzátette: a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a Zselic vidék falvainak hagyományaival, a hegyközségi élettel, a szüreti szokásokkal, hagyományokkal és népdalokkal. A középpontban természetesen a szőlő áll: a kisebbek mustkészítésen vehetnek részt, miközben a tárgyi környezeten keresztül a 19–20. század fordulójának borkészítési világát is megismerhetik.

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat elsősorban középső és nagycsoportos óvodásoknak, valamint iskolásoknak ajánlják. Farkas Gergely kiemelte: fontos számukra, hogy a gyerekek már egészen fiatalon rendszeresen visszatérjenek a múzeumba, így az évek során fokozatosan ismerős környezetté válik számukra a skanzen, és egyre mélyebb tartalmakat tudnak befogadni.

A Skanzen érdekes programokat kínál Fotó: programturizmus.hu

Az őszi programok november 8-ig tartanak. Kiemelt esemény lesz október 12-én a „Nagyanyáink kosztolója”, amelynek fókuszában a táj jellegzetes gyümölcsei – a húsos som és a homoktövis – állnak. Két neves helyi termelő mutatkozik be, akik ismeretterjesztő előadásokkal, kóstolókkal és bemutatókkal várják a közönséget, kiegészítve a skanzen néprajzi gasztronómiai bemutatóival.

A Márton-nap szintén hagyományos és látogatott esemény: libás ételekkel, újborral és hagyományőrző programokkal idézik meg az őszi ünnepkört. Ezen kívül szakmai programok is helyet kapnak, például a Zichy Mihály Iparművészeti Technikum és a Rippl-Rónai Múzeum együttműködésével.