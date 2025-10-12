A legjobb iparosok Kaposváron ünnepelték védőszentjüket

A Szent Lukács napi ünnepség délelőtt városnéző sétával kezdődött, amelyen több mint negyven résztvevő fedezte fel Kaposvár építészeti és kulturális értékeit. A program részeként lehetőség nyílt a Csiky Gergely Színház megtekintésére is, ahol az épület felújításában részt vevő szakemberek osztották meg tapasztalataikat és élményeiket a projektről.

Szent Lukács napi ünnepség. Fotó: Stulic Milan

A Szent Lukács-nap hagyományaihoz hűen zászlószalagátadó- és áldó ünnepséget tartottak, idén a Kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum képviselői kötötték fel az emlékszalagot az ipartestület zászlójára.

Fotó: Stulic Milan

Szent Lukács nap hagyománya

Szent Lukács a festők és iparművészek védőszentje, október 18. pedig Szent Lukács ünnepe Európa-szerte. Sok országban ilyenkor szakmai közösségek, céhek és művészeti iskolák tartanak megemlékezéseket, kiállításokat és közös ünnepségeket. A hagyomány célja, hogy tisztelegjenek a kézművesség, a művészet képviselői előtt, akik mesterségükkel értéket teremtenek.

- Az esemény rangját emelte az Ipartestületek Országos Szövetségének és az UNIEP nemzetközi festőszövetség képviselőinek jelenléte is. A szervezők elégedetten értékelték a napot, amely méltón folytatta a Szent Lukács-napi hagyományt, erősítve a szakma hazai és nemzetközi közösségét - mondta Hideg Zsigmond szervező.

Fotó: Stulic Milan

Az esti záróeseményre a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában került sor, ahol több érdemes ipartestületi tag vehetett át elismerőoklevelet. A vacsorát a Széchenyi István Technikum szakács és felszolgáló tanulói biztosították, a program pedig jó hangulatú, táncos mulatsággal zárult.