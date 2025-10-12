október 12., vasárnap

Helyi közélet

A legjobb iparosok Kaposváron ünnepelték védőszentjüket

Az ország minden tájáról érkeztek szombaton Kaposvárra, ekkor tartották ugyanis idén már huszonötödik alkalommal a Szent Lukács napi ünnepséget, ezúttal a somogyi vármegyeszékhelyen. Az ünnepet a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület szervezte, a nap a közösség, a szakmai összetartozás és a hagyományok jegyében telt.

Molnár Dániel
A legjobb iparosok Kaposváron ünnepelték védőszentjüket

Fotó: Stulic Milan

A Szent Lukács napi ünnepség délelőtt városnéző sétával kezdődött, amelyen több mint negyven résztvevő fedezte fel Kaposvár építészeti és kulturális értékeit. A program részeként lehetőség nyílt a Csiky Gergely Színház megtekintésére is, ahol az épület felújításában részt vevő szakemberek osztották meg tapasztalataikat és élményeiket a projektről.

Szent Lukács napi ünnepség résztvevők csoportkép.
Szent Lukács napi ünnepség. Fotó: Stulic Milan

A Szent Lukács-nap hagyományaihoz hűen zászlószalagátadó- és áldó ünnepséget tartottak, idén a Kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum képviselői kötötték fel az emlékszalagot az ipartestület zászlójára.

Fotó: Stulic Milan

Szent Lukács nap hagyománya

Szent Lukács a festők és iparművészek védőszentje, október 18. pedig Szent Lukács ünnepe Európa-szerte. Sok országban ilyenkor szakmai közösségek, céhek és művészeti iskolák tartanak megemlékezéseket, kiállításokat és közös ünnepségeket. A hagyomány célja, hogy tisztelegjenek a kézművesség, a művészet képviselői előtt, akik mesterségükkel értéket teremtenek.

- Az esemény rangját emelte az Ipartestületek Országos Szövetségének és az UNIEP nemzetközi festőszövetség képviselőinek jelenléte is. A szervezők elégedetten értékelték a napot, amely méltón folytatta a Szent Lukács-napi hagyományt, erősítve a szakma hazai és nemzetközi közösségét - mondta Hideg Zsigmond szervező. 

Fotó: Stulic Milan

Az esti záróeseményre a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában került sor, ahol több érdemes ipartestületi tag vehetett át elismerőoklevelet. A vacsorát a Széchenyi István Technikum szakács és felszolgáló tanulói biztosították, a program pedig jó hangulatú, táncos mulatsággal zárult.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
